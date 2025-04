O Atlético-MG obteve resposta do recurso enviado ao CAS (Tribunal Arbitral do Esporte) para anular a pena de dois jogos sem torcida. A resposta foi negativa, e o Galo mandará os dois primeiros jogos em casa na Sul-Americana sem torcida.

O Atlético foi punido a jogar sem torcida pela Conmebol por causa de incidentes na vitória sobre o River Plate, da Argentina, por 3 a 0, em 22 de outubro, na Arena MRV, pela semifinal da Copa Libertadores do ano passado. Pelo uso de sinalizadores, o clube, reincidente, recebeu a pena de disputar duas partidas com portões fechados, além de uma multa no valor de 215 mil dólares (R$ 1,3 milhão na cotação da época).

Situação na Sul-Americana

O Galo ocupa a segunda colocação do Grupo H, com um ponto, dois atrás do líder Caracas, que venceu na estreia da competição o próximo adversário do Atlético.

Na competição, apenas o primeiro colocado do grupo classifica de forma direta para as oitavas de final. O segundo colocado vai para o playoffs, em que enfrentará uma equipe vinda da Libertadores, por uma vaga na próxima fase da competição.

Jogo contra o Iquique

O Galo entra em campo contra o Deportes Iquique nesta quinta-feira (10), às 21h30 (de Brasília). A partida, com mando do Atlético, será no Mineirão, casa do clube enquanto a Arena MRV passa por troca de gramado.

A última vez em que o caminho do Atlético cruzou com o de um chileno foi em 2019, quando o Galo enfrentou o Unión La Calera na segunda fase da Sul-Americana, em busca de uma vaga nas oitavas.

Naquela ocasião, a equipe mineira foi derrotada por um a zero no jogo de ida, mas devolveu o placar na volta e levou para os pênaltis. O Galo contou com São Victor, que defendeu três pênaltis, para classificar às oitavas.