Nesta quarta-feira, a CBF promoveu o sorteio da terceira fase da Copa do Brasil. O Atlético-MG vai enfrentar o Maringá, do Paraná. As partidas de ida serão disputadas na semana do dia 30 de abril, a volta será na semana do dia 21 de maio. O Galo irá decidir em casa o confronto.

O Atlético entrou na competição na primeira fase. A estreia foi contra o Tocantinópolis, onde o Galo venceu por 2 a 0 e seguiu para a seguinte fase.

Na segunda fase, o Galo recebeu o Manaus no Mineirão. A eliminatória foi decidida em jogo único, onde o Galo venceu por 4 a 1.

Atlético-MG na Copa do Brasil

O Galo esteve no pote 1 do sorteio, junto com outras 14 equipes da elite do futebol nacional, além do Athletico-PR. A definição dos potes se dava pela classificação dos clubes no ranking da CBF.

Valores das premiações da Copa do Brasil para 2025

Primeira fase: R$ 1,543 milhão (clubes da Série A), R$ 1,378 milhão (clubes da Série B) e R$ 830 mil (clubes da Série C, D e outros)

Segunda fase: R$ 1,874 milhão (clubes da Série A), R$ 1,543 milhão (clubes da Série B) e R$ 1 milhão (clubes da Série C, D e outros)

Terceira fase: R$ 2,315 milhões

Oitavas de final: R$ 3,638 milhões

Quartas de final: R$ 4,740 milhões

Semifinais: R$ 9,922 milhões

Vice-campeão: R$ 33,075 milhões

Campeão: R$ 77,175 milhões

Em busca da retomada

Com dois títulos de Copa do Brasil no currículo, o Galo vai em busca da terceira conquista da competição. No ano passado, chegou até a final, onde foi derrotado pelo Flamengo nas duas partidas.

Após a derrota na final, o Atlético viu o rival levantar a primeira taça da Arena MRV. Com isso, parte da torcida atleticana tentou invadir o gramado, gerando punição para o Galo que mandou três jogos com portões fechados no Brasileirão do ano passado.