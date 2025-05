Atlético-MG sofre virada contra o Iquique na ‘Sula’

O Atlético-MG foi derrotado pelo Deportes Iquique nesta quinta-feira, por 3 a 2. O Galo saiu na frente do placar, mas sofreu a virada. A vantagem chilena chegou a ser de dois gols, mas os mineiros conseguiram diminuir com Bernard.

Como foi o jogo

O Atlético aproveitou o favoritismo e marcou logo no começo. Aos 10 minutos, Rubens tabelou e finalizou da entrada da área. A bola entrou no canto, o goleiro só observou a rede sendo balançada.

Após o gol do Atlético foram raros os momentos de perigo. Rony, aos 18, encheu o pé e mandou para fora. Dois minutos depois, foram os chilenos que chegaram, Saborit finalizou de fora da área e obrigou Everson a fazer a defesa.

Aos 34, o Iquique conseguiu o empate. O cruzamento foi feito para a área, Ramos cabeceou e mandou para as redes

Os donos da casa melhoraram após o empate, mas não levaram grande perigo, assim como o Atlético. A reta final da primeira etapa foi sem grandes emoções.

O Atlético tentou retomar a liderança do placar no começo da etapa complementar, mas não estava bem. O Iquique aproveitou e em um golpe de sorte, Ramos marcou o segundo gol dos chilenos, para virar a partida.

Não parou por aí, aos 15 minutos, Orellana aproveitou novo cruzamento e marcou o terceiro gol do Iquique.

O Atlético foi com tudo para o ataque, tentando o máximo, mas com muita desorganização. Até que aos 34 minutos, Bernard tabelou com Júnior Santos e marcou um belo gol, para diminuir o placar.

O que vem por aí

O Atlético volta a entrar em campo neste domingo (11), pelo Brasileirão. O Galo vai receber o Fluminense, na Arena MRV, o primeiro jogo da casa atleticana no ano, às 17h30 (de Brasília). O Iquique por sua vez enfrenta o Deportes Antofagasta, também no domingo, pela Copa do Chile.

Confira as informações do jogo entre Deportes Iquique e Atlético pela Sul-Americana

✅ FICHA TÉCNICA

DEPORTES IQUIQUE x ATLÉTICO

4ª RODADA – FASE DE GRUPOS - SUL-AMERICANA

📆 Data e horário: quinta-feira, dia 8 de maio, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Tierra de Campeones, em Iquique, Chile

🥅 Gols: Rubens (10'/1°T) e Bernard (34'/2°T) / Ramos (34'/1°T) (8'/2°T) e Orellana (15'/2°T)

🟨 Cartões amarelos: Igor Gomes (CAM), Rubens (CAM) / Ferreyra (IQU), Jorquera (IQU), Soto (IQU) e Fernandéz (IQU)

⚽ ESCALAÇÕES

IQUIQUE

Requena; Gomez, Ferreyra, Saborit e Jorquera (Rojas); Hoyos (Puch), Davila, Fuentes (Diego Fernández), Ramos (Moya) e Bryan Soto; Parraguez (Orellana).

ATLÉTICO

Everson; Saravia (Natanael), Júnior Alonso, Rômulo (João Marcelo) e Caio Paulista (Cuello); Rubens, Igor Gomes (Fausto Vera), Scarpa e Bernard; Palacios (Júnior Santos) e Rony.

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Leandro Rey Hilfer (ARG)

🚩 Assistentes: Cristian Navarro (ARG) e Gisela Trucco (ARG)

🔎 VAR: Jorge Baliño (ARG)