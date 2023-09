Além do potente setor ofensivo, o Botafogo conta com a melhor defesa do Campeonato Brasileiro. Nos 22 jogos, a equipe sofreu apenas 13 gols. Sem o camisa 7 suspenso após o terceiro amarelo, o Atlético vai precisar mais do que nunca do seu artilheiro na competição, Paulinho que balançou as redes oito vezes.