KOLO MUANI ESTREIA COM ASSISTÊNCIA E DEMBÉLÉ VACILA

A estreia do dia foi do atacante Randal Kolo Muani, companheiro de Mbappé na seleção francesa. O jogador, que estava no Eintracht Frankfurt, deu uma ótima assistência para o segundo gol do craque. Por outro lado, Ousmane Dembélé, outro francês recém-chegado ao PSG, não teve uma boa noite em Paris. O camisa 10 perdeu uma oportunidade claríssima de gol ao sair na cara do goleiro do Nice e desperdiçar mandando por cima, quando o jogo ainda estava empatado por 1 a 1.