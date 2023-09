FIM DE JOGO INSANO

O 1 a 1 permaneceu no placar até os 41 minutos do segundo tempo, quando Goretzka recolocou o Bayern na frente. O volante apareceu na área para finalizar após bela jogada de Tel pela esquerda. Mas aquela que parecia a vitória do time da casa caiu por terra nos acréscimos. Após dividida de Davies com Hofmann, o árbitro marcou o pênalti a favor do Bayer Leverkusen. Na cobrança, o argentino Palacios não desperdiçou e deu números finais ao jogo.