Atlético-MG perde de virada para o Guarani em estreia na Copinha

O Atlético-MG perdeu para o Guarani por 2 a 1, de virada, na estreia na Copa São Paulo de Futebol Júnior, nesta sexta-feira (3), em Franca, pelo Grupo 5. O gol da vitória do time campineiro saiu aos 50 minutos do segundo tempo. Na outra partida do grupo, a Francana empatou por 1 a 1 com o Nova Iguaçu, do Rio de Janeiro. O Guarani lidera com três pontos.

continua após a publicidade

Atacante Alisson sofreu o pênalti convertido por Pedro Ataíde, na derrota do Atlético-MG para o Guarani, na estreia na Copinha 2025 (Foto: Pedro Click/Atlético-MG)

Goleiros se destacaram na partida em Franca

A primeira chance de gol do jogo foi do Guarani, com Victor Albanez, que o goleiro Pedro Cobra salvou. Mas foi o Galinho que abriu o placar aos 13 minutos. Belluco atingiu Alisson na área, e Pedro Ataíde bateu bem o pênalti. Ainda no primeiro tempo, Jhonathan perdeu a chance de ampliar, chutando para fora. Victor Albanez obrigou o goleiro Pedro Cobra a fazer outra boa defesa, para impedir o gol do time campineiro.

➡️Torcedores do Atlético-MG provocam Gabigol em festa

No segundo tempo, o gramado encharcado pela chuva tornou o jogo mais feio. Logo aos 5 minutos, o goleiro atleticano Pedro Cobra fez mais uma boa defesa, em chute de Porfírio. O Galinho quase ampliou em chute de Alisson, que Thiago Lenza espalmou. O empate do Guarani saiu aos 28min, marcado por João Marcelo, após passe de calcanhar de Porfírio.

continua após a publicidade

O goleiro Pedro Cobra evitou o segundo gol do Guarani aos 38 minutos, numa finalização de João Marcelo, mas, aos 50 minutos, ele não pode evitar a virada. O zagueiro Pedro Manoel matou a bola no peito e, com um giro no ar, acertou o canto direito do goleiro atleticano.

Atlético-MG volta a jogar pela Copinha na segunda-feira (6)

A segunda rodada do Grupo 5, com sede em Franca, será disputada na segunda-feira (6). Às 13h, jogam Francana e Guarani; e, às 15h15, Nova Iguaçu e Atlético-MG. A última rodada será na quinta-feira (9), com Guarani x Nova Iguaçu, às 17h15, e Francana x Atlético-MG, às 19h30. Os dois primeiros colocados se classificam para a próxima fase.

continua após a publicidade

✅ FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG 1 x 2 GUARANI

1ª RODADA - GRUPO 5 - COPA SÃO PAULO DE FUTEBOL JÚNIOR

🗓️ Data e horário: sexta-feira, 3/1/2025 - 21h30

📍 Local: Estádio Municipal Doutor Lancha Filho, em Franca (SP)

🥅 Gols: Pedro Ataíde (13'/1°T) e João Marcelo (28'/2°T) e Pedro Manoel (50/2°T)

🟨 Cartões amarelos: Pedro Ataíde, Kauan Guilherme (Atlético-MG); Belluco, Pedro Manoel, Nogueira e Vinícius Yuji (Guarani)



⚽ ESCALAÇÕES

ATLÉTICO-MG (Técnico: Leonardo Silva)

Pedro Cobra, Lucas Souza, Vitão, Kazim (Kauã Rodrigo) e Pedro Oliveira (Assef); Kauan Guilherme, Jhonathan (Pedrinho), Índio e Gabriel Pfeifer (Pascini); Alisson Souza (Yan Feres) e Pedro Ataíde (Yann Neves)

GUARANI (Técnico: Jairo Blumer)

Thiago Lenza, Cauê Raphael, Pedro Manoel, Felipe Zamboni (Wictinho) e Nogueira; Belluco (Lucas Martins), Victor Albanez (Michael), Vinícius Yuji e Marcelinho (Mineiro); João Marcelo e Léo Porfírio (Nickollas Silva)

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Gabriel Henrique Meira Bispo

🚩 Assistentes: Veridiana Contiliani Bisco e Gabriel Rodrigues Santos

🟨 Quarto árbitro: Marcus Saade de Paula