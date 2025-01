Cuca afirma que pretende ficar no Atlético-MG ‘por muito tempo’

O técnico Cuca afirmou que tem a intenção de permanecer no Atlético-MG “por muito tempo”. O treinador assinou contrato até dezembro de 2026 e vai comandar o Galo pela quarta vez. Em entrevista à “Folha”, Cuca também revelou o que mais o atraiu na proposta apresentada pela diretoria atleticana.

- Esse convite do Atlético-MG mexeu comigo. Enxerguei nele a chance de assumir um trabalho logo no início, no lugar que mais conheço, com o que mais me identifiquei e onde alcancei minha maior longevidade. Tem tudo para dar certo – afirmou.

O treinador de 61 anos afirmou que fez pedido à diretoria por um contrato mais longo, na expectativa de que possa realizar o desejo profissional.

- Eu pedi, e a diretoria também entendeu que era um bom caminho. No futebol, ninguém sabe, mas a minha ideia é ficar por muito tempo no Galo, porque é a minha casa. E, quando ficamos um tempinho parados, vem um desejo enorme de trabalhar de novo. Nunca pensei em aposentadoria, estou cheio de fome – completou.

Nos últimos anos, Cuca teve dificuldades em realizar trabalhos longevos e abandonou alguns dos clubes que treinou por decisões pessoais. O último projeto de dois anos de Cuca ocorreu no Shandong Taishan, da China, em 2015 e 2016. Desde então, o treinador não permaneceu por mais de uma temporada nas passagens por Palmeiras, Santos, São Paulo, Atlético-MG (duas vezes), Corinthians e Athletico-PR.

Cuca permaneceu por poucos meses no Athletico-PR no ano passado (Foto: Gustavo Oliveira/Athletico)

Cuca conquistou títulos nas duas primeiras passagens pelo Atlético-MG

O técnico soma três passagens pelo Atlético-MG. Nas duas primeiras, Cuca atingiu bons números. De 2011 a 2013, ele conquistou títulos importantes, como a Copa Libertadores de 2013 e os Campeonatos Mineiros de 2012 e 2013.

A segunda passagem, em 2021, também foi de sucesso, com mais títulos. Cuca levou o Atlético-MG a interromper jejum de 50 anos no Campeonato Brasileiro, além de ganhar também a Copa do Brasil e o Campeonato Mineiro. A terceira passagem, em 2022, não teve os mesmos números positivos. Foram 21 jogos, sete vitórias, sete empates e sete derrotas.