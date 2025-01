No segundo dia da Copinha, Palmeiras, Santos e Atlético-MG estreiam na competição, nesta sexta-feira (3). O Fluminense também entrará em campo e atingirá a marca de 200 partidas disputadas no torneio.

Campeão em 2022 e 2023, o Verdão entra em campo com grande expectativa, principalmente após ter revelado Endrick e Estêvão para o Brasil e o mundo. O Palmeiras aposta na "experiência" de Luighi e Thalys, do volante Figueiredo e do zagueiro Benedetti, que devem ser promovidos ao time profissional ao fim do torneio, para iniciar a Copinha com o pé direito diante do Náutico-PR.

O Santos apostará nas juventudes de Juninho, que é filho do ex-jogador Robinho e tem 17 anos, e Nadson, de apenas 15 anos no torneio. Apesar de não estar entre os maiores campeões da Copinha, José Renato Quaresma, diretor de futebol de base do Alvinegro Praiano, demonstrou confiança no trabalho que vem sendo desenvolvido na base e entra em campo com favoritismo sobre o Tirol.

Embora não conte com diversos de seus talentos, o Fluminense atinge a marca de 200 jogos na Copinha ao enfrentar o Inter de Limeira. O Tricolor tem Fabinho e Dohmann como motores da equipe, e a qualidade de Wesley Natã como forças para iniciar o torneio com triunfo e lutar pelo 6º título da competição.

Por fim, o Atlético-MG é outra grande atração no segundo dia na Copinha, mas a principal novidade da equipe está no banco de reservas. Ídolo do clube, Leonardo Silva irá dirigir o Galinho e tem um grande desafio na estreia diante do Guarani, que deve ter torcida Estádio Municipal Doutor José Lancha Filho para pressionar o Alvinegro e apoiar sua equipe.

A final da Copinha está marcada para 25 de janeiro e vai acontecer na Mercado Livre Arena Pacaembu, no dia do aniversário de São Paulo. Durante todo o mês de janeiro, os olhos dos torcedores estarão voltados para o futuro do futebol brasileiro no maior torneio de bases do país.

Confira os jogos da rodada de abertura da Copinha:

12h45: Comercial x Retrô – Paulistão (YouTube)

13h: Tupã x Brasiliense – Paulistão (YouTube)

13h: Tanabi x Operário – Paulistão (YouTube)

13h: Bandeirante x Tuna Luso – Paulistão (YouTube)

13h: Desportivo Brasil x Dom Bosco – Paulistão (YouTube)

15h: Vitória x São José – SporTV

15h15: Santa Cruz x Força e Luz – Paulistão (YouTube)

15h15: Azuriz x Botafogo-SP – Paulistão (YouTube)

15h15: CRB x Água Santa – Paulistão (YouTube)

15h15: Coritiba x Hercílio Luz – Paulistão (YouTube)

15h45: Oeste x Santa Cruz-AC – Paulistão (YouTube)

16h: Comercial x Juventude – Paulistão (YouTube)

16h45: Linense x Coimbra – Paulistão (YouTube)

17h45: Ferroviária x Jaciobá – Paulistão (YouTube)

18h: Palmeiras x Náutico-PR – CazéTV

18h15: América-RN x Operário – Paulistão (YouTube)

19h: Fluminense x Inter de Limeira – SporTV

19h15: Francana x Nova Iguaçu – Paulistão (YouTube)

19h30: Audax x Mazagão – Paulistão (YouTube)

20h: Santos x Tirol – CazéTV

21h30: Atlético-MG x Guarani – SporTV

21h45: Athletico-PR x Ferroviária-AC – Paulistão (YouTube)