Atlético-MG oficializa saída de atacante depois de quatro anos

O Atlético-MG anunciou, oficialmente, nesta terça-feira (17), a saída do atacante chileno Vargas. Aos 35 anos, o jogador tinha contrato com o Galo até o dia 31, e o clube já havia anunciado que não haveria renovação. Em mensagem nas redes sociais, o Atlético-MG agradeceu o chileno pelos serviços prestados nesses quatro últimos anos.

continua após a publicidade

Vargas foi contratado pelo Atlético-MG em novembro de 2020, a pedido do técnico argentino Jorge Sampaoli. O clube pagou cerca de R$ 7,1 milhões ao Tigres-MEX para trazer o chileno. O atacante deixa o Galo com 167 jogos disputados, 33 gols, 15 assistências e sete títulos: quatro mineiros (2021 a 2024), o Brasileiro de 2021, a Copa do Brasil de 2021 e a Supercopa do Brasil de 2022.

A passagem de Vargas, no entanto, não terminou bem. No domingo (15), o chileno usou as redes sociais para rebater críticas do ex-jogador Rafael Miranda sobre a atuação na final da Copa Libertadores contra o Botafogo, quando o atacante fez o único gol na derrota por 3 a 1, mas perdeu duas boas chances de marcar no segundo tempo.

continua após a publicidade

Vargas rebate críticas nas redes sociais

Vargas teve altos e baixos em quatro anos com a camisa do Atlético-MG

O início da trajetória de Vargas com a camisa do Atlético-MG foi muito boa. Com o técnico Jorge Sampaoli, ele teve a maior presença entre os titulares. Com o técnico Cuca, em 2021, o chileno passou a ser o 12.o. jogador, com 43 partidas na temporada. E fez gols importantes, como os dois contra o Athletico-PR no primeiro jogo da final da Copa do Brasil.

Em abril de 2022, o atacante teve o contrato renovado com o Atlético-MG até o fim de 2024. Mas, em seguida, ficou seis meses sem marcar até o início de novembro. E no jogo contra o Palmeiras, pelas quartas de final da Libertadores, no Allianz Parque, Vargas foi expulso minutos depois de entrar em campo no segundo tempo – o Galo foi eliminado nos pênaltis. O chileno foi multado pela diretoria.

continua após a publicidade

Em 2023, Vargas participou de apenas 31 jogos pelo Atlético-MG, com três gols e uma assistência. Duas contusões no joelho esquerdo o afastaram dos campos. No início deste ano, a diretoria acertou o empréstimo do jogador ao Fortaleza, mas o chileno não aceitou a transferência para o clube do Nordeste e fechou o ano com 38 partidas, nove gols e três assistências.