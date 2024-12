Hulk, do Atlético-MG, demonstra alívio com permanência na Série A

O atacante Hulk, após a vitória do Atlético-MG sobre o Athletico-PR por 1 a 0, neste domingo (8), na Arena MRV, e a consequente permanência na Série A do Brasileiro, declarou que agora é o momento de descansar e levantar a cabeça. O Galo terminou a competição em 12º lugar, com 47 pontos, classificado para a Copa Sul-Americana, depois de perder a final da Copa do Brasil e da Copa Libertadores.

- Inicialmente, temos de agradecer a Deus por tudo que passou, pelos ensinamentos e os obstáculos para passar por cima de tudo. Agora é descansar. Temos um mês para recuperar a saúde e recarregar as energias - afirmou o atacante.

O meia Rubens foi o autor do gol da vitória do Atlético-MG, após Hulk perder pênalti contra <br>o Athletico-PR (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Hulk, que perdeu o pênalti, cujo rebote foi aproveitado por Rubens para marcar o gol da vitória, também admitiu que a equipe tem de se desculpar pela perda dos títulos da Copa do Brasil e da Libertadores:

- Temos de pedir perdão. Estivemos muito perto de escrever a história, mas nos faltou palavras para escrever. Agora é levantar a cabeça, 2024 já passou, com um título (o mineiro). E dar os parabéns para esses guerreiros que deram o melhor.

Hulk admite que semana foi de muita pressão para a equipe

Hulk revelou ainda que, nos últimos jogos, vinha atuando no sacrifício, com muita dor no joelho. Segundo ele, toda a equipe chegou ao fim da temporada muito exausta:

- O cansaço físico, mental, a pressão psicológica… Foi muito positivo dar essa resposta aqui. Temos de agradecer a massa que nos apoiou muito e, infelizmente, não pôde estar aqui nesse jogo. Por causa de punição do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva), a partida foi disputada com portões fechados, devido à confusão na final da Copa do Brasil, contra o Flamengo.

- A semana toda foi muito difícil. Por tudo que esse plantel tem de positivo, chegar numa situação como essa é muito complicado. Um preço muito caro, mas futebol é assim, por isso é maravilhoso – completou Hulk.