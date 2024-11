Atlético-MG na Libertadores: veja todas as campanhas

O Atlético-MG na Libertadores construiu uma história marcada por momentos emocionantes, confrontos épicos e conquistas históricas. Com 14 participações no principal torneio sul-americano de clubes, o Galo busca ampliar seu legado em 2024, quando disputará a final contra o Botafogo, no sábado, 30, em Buenos Aires.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Desde sua estreia na competição em 1972, o clube mineiro enfrentou os desafios do torneio com elencos talentosos e apoio de sua torcida apaixonada. A conquista do título em 2013 é o grande marco do Atlético-MG na Libertadores, mas o clube segue em busca do bicampeonato para consolidar sua posição entre os gigantes do futebol sul-americano.

Todas as participações do Atlético-MG na Libertadores

1972: Primeira participação e eliminação nas semifinais

O Atlético-MG estreou na Libertadores em 1972, chegando até a semifinal. No triangular semifinal, enfrentou Olimpia e Universidad de Chile, mas ficou fora da decisão. A campanha foi destaque pela qualidade do elenco, que tinha Dadá Maravilha como principal jogador.

continua após a publicidade

1978: Eliminação na fase de grupos

Em sua segunda participação, o Atlético-MG não conseguiu avançar além da fase de grupos. O Galo enfrentou equipes como São Paulo e clubes paraguaios, mas não teve o desempenho esperado para se classificar.

1981: Quartas de final marcadas por polêmica

Em 1981, o Atlético-MG fez uma boa campanha e chegou às quartas de final, mas foi eliminado em um confronto polêmico contra o Flamengo, no Serra Dourada. O jogo decisivo foi interrompido após várias expulsões, resultando na eliminação do Galo.

continua após a publicidade

2000: Retorno e eliminação nas quartas de final

Após quase duas décadas, o Galo voltou à Libertadores em 2000. O time fez uma campanha sólida, mas foi eliminado pelo Corinthians nas quartas de final. Marques e Guilherme foram os grandes destaques da equipe.

2013: O título inédito do Atlético-MG na Libertadores

A campanha de 2013 é o maior momento do Atlético-MG na Libertadores. Liderado por Ronaldinho Gaúcho e "São Victor," o Galo conquistou seu primeiro título ao vencer o Olimpia nos pênaltis, após uma virada heroica no Mineirão. A conquista marcou o clube no cenário internacional e é lembrada como uma das mais emocionantes da história do torneio.

2014: Eliminado nas oitavas de final

O Atlético-MG defendeu seu título em 2014, mas foi eliminado nas oitavas de final pelo Atlético Nacional, da Colômbia. Apesar da eliminação precoce, o time teve boas atuações na fase de grupos.

2015: Quartas de final novamente

Em 2015, o Galo chegou às quartas de final, mas foi eliminado pelo Internacional. O time mostrou força no torneio, mas não conseguiu superar o adversário nos jogos decisivos.

2016: Semifinais escapam por pouco

Em 2016, o Atlético-MG avançou até as quartas de final, mas foi eliminado pelo São Paulo em dois jogos equilibrados. O time contava com nomes como Robinho e Pratto, que foram importantes na campanha.

2017: Eliminado nas oitavas de final

No torneio de 2017, o Atlético-MG foi eliminado nas oitavas de final pelo Jorge Wilstermann, da Bolívia, em uma das maiores surpresas daquela edição.

2019: Eliminado na fase de grupos

O Galo voltou à Libertadores em 2019, mas teve um desempenho abaixo do esperado, sendo eliminado ainda na fase de grupos, enfrentando equipes como Cerro Porteño e Nacional.

2021: Semifinal contra o Palmeiras

Em 2021, o Atlético-MG fez uma campanha brilhante, chegando até a semifinal. Após dois empates contra o Palmeiras, o time foi eliminado pelo critério de gols fora de casa, em um dos duelos mais equilibrados daquela edição.

2022: Quartas de final contra o Palmeiras novamente

No ano seguinte, o Galo reencontrou o Palmeiras nas quartas de final e foi eliminado nos pênaltis após dois jogos intensos. A campanha mostrou a força do elenco, mas o time não conseguiu avançar.

2023: O Galo volta às semifinais

Em 2023, o Atlético-MG chegou às semifinais, mas foi eliminado pelo Boca Juniors, que venceu nos pênaltis após dois empates sem gols. O Galo mostrou consistência, mas ficou a um passo da final.

2024: A busca pelo bicampeonato

Em 2024, o Atlético-MG chega à sua segunda final de Libertadores, enfrentando o Botafogo. A campanha é marcada por vitórias contra adversários tradicionais, como River Plate e Internacional, e por atuações decisivas de Hulk e Pavón. O Galo busca repetir o feito de 2013 e conquistar o bicampeonato.