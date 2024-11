Com Arana, Atlético-MG faz último treino antes da final da Libertadores

Com Guilherme Arana em campo, o Atlético-MG realizou nesta sexta-feira o último treino antes da final da Libertadores com o Botafogo, marcada para às 17h (de Brasília) neste sábado, no Monumental de Nuñez. Assim, o retorno do lateral da Seleção está garantido para a decisão.

continua após a publicidade

Chopp Brahma Express Chopp Brahma Express Futebol em casa fica melhor com Chopp Brahma Express! Cupom LANCECHOPP para R$ 50 OFF. Bora pedir? Agendar meu Chopp Brahma! Quero saber mais!

➡️Atlético-MG x Botafogo escancara hegemonia brasileira na Libertadores

Arana estava afastado desde o dia 12 por causa de dores no tornozelo direito, mas o seu retorno para a final deste sábado já era esperado. O lateral-esquerdo, que também pode ser utilizado como meia, é um dos principais jogadores do Atlético-MG.

O treino desta sexta-feira foi realizado no Campeones Del Mundo, CT do Defensa y Justicia localizado nos arredores de Buenos Aires, a 35km do centro da Capital argentina. A imprensa teve acesso apenas aos 15 minutos iniciais da atividade, quando os jogadores fizeram aquecimento e um treino recreativo.

continua após a publicidade

Deyverson ou Otávio, as dúvidas de Milito no Atlético-MG

Gabriel Milito aproveitou a parte final do treino para definir o time que irá encarar o Botafogo. A principal dúvida está no esquema de jogo, o que irá determinar a escolha entre Deyverson e Otávio.

O atacante tem sido um dos destaques do time na Libertadores, e tem recebido carinho de parte da torcida argentina por causa de uma provocação na semifinal, quando o time passou pelo River Plate. Na ocasião, Deyverson declarou que torcia pela Boca Jrs.

continua após a publicidade

Mas Milito cogita escalar o Atlético-MG um pouco mais cauteloso. Nesse caso, Deyverson esperaria uma chance no banco, e Otávio iria para o jogo. Vale lembrar que Zaracho, com lesão no posterior da coxa esquerda, está fora do jogo.

Assim, a provável escalação do Atlético-MG para a final da Libertadores tem Everson; Lyanco, Battaglia e Junior Alonso; Gustavo Scarpa, Fausto Vera, Alan Franco e Arana; Paulinho, Hulk e Deyverson (Otávio).