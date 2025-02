Atlético-MG: atacante Hulk busca os 500 gols na carreira em 2025

Autor dos gols nas duas vitórias do Atlético-MG no Campeonato Mineiro, o atacante Hulk segue perseguindo e alcançando marcas com a camisa do clube. Com os gols que marcou contra Villa Nova (1 a 0) e Athletic (1 a 0), nas rodadas passadas, Hulk chegou aos 116 em 231 jogos pelo Galo – média de 0,5 por partida. Desse total, 36 foram de pênalti e 11 de falta.

Em 2025, Hulk, de 38 anos, quer atingir a marca histórica de 500 gols na carreira: até agora, são 484 em 921 jogos. Faltam apenas 16 – na temporada passada, a de pior desempenho dele com a camisa do Galo, o ídolo atleticano marcou 19. O atacante é o maior artilheiro do século XXI do Galo e, na lista geral de artilheiros do clube, está em 13.o. lugar, próximo de superar Tomazinho, que fez 118 gols.

Somente pelo Campeonato Mineiro, Hulk tem 32 gols e é o maior artilheiro do Atlético-MG na história da competição estadual, superando os atacantes Marques e Guilherme. O gol marcado contra o Athletic, terça-feira (4), foi o 53.o do atacante no Mineirão – ele é o maior artilheiro da nova era do estádio da Pampulha. Também é o artilheiro da Arena MRV, com 17 gols.

Atacante Hulk, do Atlético-MG, está a 16 gols de atingir os 500 na carreira (Foto: Alessandra Torres/AGIF)

Hulk empilha recordes desde que chegou ao Atlético-MG em 2021

Entre os jogadores brasileiros em atividade, Hulk está atrás apenas do craque Neymar, considerando jogos oficiais por clubes e partidas pela Seleção Brasileira. O atacante do Atlético-MG tem 434 gols, cinco a menos que Neymar, que voltou ao Santos.

Hulk também é o maior goleador do Galo na Libertadores (16 gols), nos pontos corridos do Brasileiro (56 gols), terceiro maior goleador do clube na história do Brasileiro (atrás de Reinaldo e Marques), sexto maior artilheiro do Atlético-MG na Copa do Brasil (11 gols) e único jogador da história atleticana a ser artilheiro por três vezes seguidas do Mineiro.

Em 2021, Hulk se tornou o único jogador do futebol brasileiro a ser campeão e artilheiro da Copa do Brasil (8 gols) e do Brasileirão (19 gols) na mesma temporada.