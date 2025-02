Cuca procura minimizar problemas do Atlético-MG para clássico

O técnico Cuca, do Atlético-MG, após a vitória por 1 a 0 sobre o Athletic, na terça-feira (4), procurou minimizar os problemas que ganhou para o clássico contra o Cruzeiro, domingo (9), às 16h, no Mineirão, pelo Campeonato Mineiro. O atacante Júnior Santos foi expulso e cumpre suspensão. E o argentino Cuello, que começou como titular, sentiu entorse no tornozelo esquerdo e será reavaliado nesta quarta-feira (5) pelo departamento médico do clube.

- Perder jogadores nunca é bom. O mando de campo é do adversário e isso é importante também. Vamos nos preparar bem para fazer um grande jogo domingo. Temos quatro dias para descansar, intercalados com trabalho, para fazer um jogo decisivo domingo. E que a gente esteja com a sorte do nosso lado e com o pé na forma – afirmou Cuca.

Novamente, o treinador atleticano reclamou da falta de pontaria de seus jogadores, após a segunda vitória pelo placar mínimo no Mineiro:

- Estamos criando mas fazendo pouco. Vai melhorar com o tempo.

Cuca explica queda de rendimento da equipe no segundo tempo

Cuca considerou normal a queda de rendimento da equipe no segundo tempo diante do Athletic:

- Fizemos um primeiro tempo com intensidade muito grande, domínio do jogo, percentual de posse de bola, muitas chances claríssimas. Fizemos um e poderíamos ter feito mais. Natural mesmo não manter no segundo tempo, por diversos fatores, como o próprio resultado, o quarto jogo seguido, com viagem… Por mais que a gente faça as cinco alterações, não tem a mesma intensidade nos 90 minutos. Mas nos postamos bem e administramos o resultado – avaliou o técnico.

Cuca explicou a entrada de Cuello, mesmo após ele ter sentido dores no tornozelo esquerdo durante o aquecimento:

- Trabalhamos em comunhão com os departamentos. Sentíamos que o Júnior Santos não aguentaria atuar os 90 minutos, pelo cansaço acumulado e o guardamos para a segunda parte. O Cuello teve uma entorse e aí não tem como saber se vai suportar ou não. Depende muito do jogador. Ele foi para o jogo e, infelizmente, teve de ser substituído. Acho que não será grave – afirmou o técnico, que considerou merecida a expulsão de Júnior Santos no fim da partida.