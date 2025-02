Hulk e Scarpa voltam a se entender para dar vitória ao Atlético-MG

Assim como na partida contra o Villa Nova, sábado, em Nova Lima, o entendimento entre Gustavo Scarpa e Hulk foi fundamental para a vitória do Atlético-MG sobre o Athletic, por 1 a 0, nesta terça-feira (4), no Mineirão, pelo Campeonato Mineiro. Mais uma vez, o único gol do Galo no jogo teve a assistência de Scarpa e a finalização de Hulk.

No intervalo da partida, Hulk explicou o lance do gol:

- Era o que dava para ser feito ali. Lance muito rápido, mas eu ainda tentei olhar um pouco o goleiro para ver se dava para cavar. Só que eu fiquei de costas para ele. Então, a única opção que tinha era tentar o drible. Graças a Deus, fui feliz. Parabenizar o Scarpa pelo excelente passe. Uma visão de jogo extraordinária. Esperou meu movimento para dar o passe na hora certa – elogiou Hulk, que afirmou também que a equipe poderia ter feito mais gols no primeiro tempo.

Na saída do campo, após a vitória, Gustavo Scarpa retribuiu o elogio do Hulk:

- Estou voltando à posição mais centralizada e, com um jogador com a qualidade do Hulk, o entrosamento acaba sendo mais fácil. Claro que demanda um pouquinho de tempo e está tudo corrido, com jogo atrás de jogo e pouco tempo para treinar, mas a gente se entende ali, conversando antes do jogo, com vídeos… Sempre é importante o máximo de entrosamento possível, não só com o Hulk, mas, de um modo geral, com toda equipe.

Gustavo Scarpa também destacou a importância desse segunda vitória do Atlético no Mineiro:

- Foi uma vitória muito importante, contra talvez a melhor equipe do campeonato. Importante nessa busca para classificar. Temos de valorizar e pensar agora no Cruzeiro, que é uma baita clássico no domingo – afirmou o jogador do Atlético-MG.

Hulk comemora gol do Atlético-MG na vitória sobre o Athletic por 1 a 0 (Foto: Pedro Souza/Atlético-MG)

Cuca ganha problemas para o ataque do Atlético-MG no clássico

O técnico Cuca, que completou 250 jogos no comando do Galo, ganhou uma dor de cabeça para a partida contra o Cruzeiro, domingo (9), no Mineirão. Ainda no primeiro tempo do jogo desta terça-feira (4), ele perdeu o atacante argentino Cuello, a surpresa na escalação. Depois de fazer um cruzamento da direita, o jogador se jogou no gramado, com dores no tornozelo esquerdo.

Cuello já havia sentido dores no local durante o aquecimento. Ele se contorceu, foi atendido pela equipe médica e iniciou a partida entre os titulares. O atacante será reavaliado pelo departamento médico do Atlético-MG nesta quarta-feira (5).

E nos acréscimos da partida, num lance bobo no meio de campo, Júnior Santos, que havia entrado no lugar de Cuello, levou o segundo cartão amarelo e foi expulso – ele recebeu o primeiro cartão após uma falta a favor do Galo. O atacante que seria a primeira opção de Cuca para o lugar do argentino terá de cumprir suspensão automática contra o Cruzeiro. Deyverson e Bernard são as alternativas para o ataque do Atlético-MG.