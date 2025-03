América-MG x Atlético-MG: onde assistir, horário e prováveis escalações

América-MG e Atlético-MG se enfrentam neste sábado (15), às 16h30 (de Brasília), no Mineirão. A partida é válida pelo jogo de volta do Campeonato Mineiro. Na ida, o Galo goleou o América pelo placar de 4 a 0 e ficou próximo do título. O confronto terá a transmissão da Globo (apenas em Minas Gerais), Sportv (TV fechada), Premiere (TV fechada) e Globoplay (streaming).

Lucas Figueiredo, jogador do America-MG, durante a partida contra o Atlético-MG no estádio Mineirão pelo Campeonato Mineiro 2025. Foto: Fernando Moreno/AGIF

O Atlético-MG vive uma excelente fase em 2025. No ano, o clube ainda não sofreu derrotas, incluindo partidas do Campeonato Mineiro e Copa do Brasil. O time de Cuca venceu todos os jogos dos últimos nove confrontos e chega para a final com otimismo para levantar o 46° título de Campeonato Mineiro. O Galo ainda poderá contar com a provável volta de Hulk, que está se recuperando de lesão.

O América-MG, por outro lado, tem a difícil missão de reverter o placar de 4 a 0 que sofreu na partida de ida. Na primeira fase da Copa do Brasil, o Coelho foi supreendentemente derrotado pelo Cascavel, do Paraná, e caiu precocemente da competição.

Confira as informações do jogo entre América-MG e Atlético-MG pela final do Campeonato Mineiro

✅ FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-MG X ATLÉTICO-MG

FINAL (JOGO DE VOLTA) - CAMPEONATO MINEIRO

📆 Data e horário: sábado, 15 de março de 2025, às 16h30 (de Brasília)

📍 Local: Mineirão, em Belo Horizonte, Minas Gerais;

📺 Onde assistir: Globo (apenas para o estado de Minas Gerais), Sportv (TV fechada), Premier (TV fechada) e Globoplay (streaming)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

AMÉRICA-MG (Técnico: William Batista)

Jori; Mariano, Lucão, Ricardo Silva e Marlon; Elizari, Kauã Diniz e Miquéias; Adyson (Figueiredo), Fabinho e Renato Marques

ATLÉTICO-MG (Técnico:Cuca)

Éverson; Natanael, Lyanco, Júnior Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Gabriel Menino e Rubens; Gustavo Scarpa, Tomás Cuello e Rony (Hulk)