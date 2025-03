Atacante pretendido pelo Vasco continua no Atlético-MG

O Atlético-MG decidiu encerrar as negociações do atacante colombiano Brahian Palacios com o Vasco. Os dois clubes tinham feito pré-acordo para o empréstimo do jogador de 22 anos até o fim do ano, com opção de compra, conforme divulgado, no início do mês, pelo Chief Sports Office (CSO) do Galo, Paulo Bracks:

- Recebemos uma proposta do Vasco. Fizemos uma contraproposta. O Vasco fez mais uma. Temos um pré-acordo, mas ainda não está fechado. Se concretizar, é empréstimo com opção de compra – informou o dirigente atleticano.

A mudança de posição do Atlético-MG foi motivada pela venda de outro atacante, o jovem Alisson, ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, na semana passada. Assim, o técnico Cuca conta com Palacios como opção para o lado do campo do ataque atleticano.

Atacante tem sido opção constante no banco de reservas do Atlético-MG

Palacios foi contratado pelo Atlético-MG em março do ano passado, por cerca de R$ 15 milhões, junto ao Atlético Nacional-COL, e tem contrato até dezembro de 2027. Ele já disputou 31 partidas, marcou dois gols (ambos no ano passado) e fez quatro assistências com a camisa do Galo. Neste ano, foram cinco jogos, todos começando no banco de reservas.

Palacios sofreu, no mês passado, lesão na coxa esquerda e, na quinta-feira (13), iniciou o processo de transição do departamento médico, fazendo parte da atividade com o grupo e outra ainda na fisioterapia. A expectativa é que o atacante colombiano possa aparecer na lista dos relacionados para a segunda partida da final do Campeonato Mineiro, neste sábado (15), contra o América, às 16h30, no Mineirão. Com a goleada por 4 a 0 no primeiro jogo, o Galo está bem próximo de garantir o hexacampeonato estadual.

Atlético-MG empresta jogador para clube da Letônia

Nesta sexta-feira (14), o Atlético-MG informou que emprestou o meio-campo Vitinho, de 20 anos, para o RFS da Letônia, até o fim do ano. O jogador esteve na equipe alternativa do Galo que disputou as três primeiras rodadas do Campeonato Mineiro, com três empates.