Atlético-MG está escalado para enfrentar o Coritiba: confira

O Atlético está escalado para enfrentar o Coritiba em jogo da 12° rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola neste domingo (19) às 16h no Couto Pereira.

O Atlético está escalado para enfrentar o Coritiba em jogo da 12° rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola neste domingo (19) às 16h no Couto Pereira.

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Como chegam os times?

O Coritiba chega mais descansado para o confronto após uma semana livre de compromissos. Na última partida, o Coxa conquistou um bom resultado ao empatar em 2 a 2 com o Botafogo fora de casa. Recém-promovida, a equipe paranaense faz uma campanha surpreendente neste início de Campeonato Brasileiro, somando 16 pontos e ocupando a 7ª colocação.

Já o Atlético não teve o mesmo período de descanso. No meio de semana, o Galo entrou em campo pela Copa Sul-Americana e venceu o Juventud, do Uruguai, por 2 a 1, apesar de uma atuação abaixo do esperado e com muitas dificuldades ao longo da partida. No Brasileirão, o time mineiro soma 14 pontos e aparece logo atrás na tabela, na 8ª posição.

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Confira as informações e as escalações de Coritiba x Atlético-MG

Coritiba x Atlético-MG

12° rodada - Campeonato Brasileiro

📆 Data e horário: domingo 19 de Abril às 16h (horário de Brasília)

📍 Local: Couto Pereira (Curitiba)

👁️ Onde assistir: Globo (tv aberta), Premiere (pay-per-view)

🟨 Arbitragem: Fernando Antônio Mendes (PA)

🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Acacio Menezes Leao (PA)

📺 VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)

⚽ ESCALAÇÕES

Coritiba (Técnico: Fernando Seabra)

Pedro Rangel; Tinga, Maicon, Jacy e Bruno Melo; Vini Paulista, Sebas Goméz, Lucas Ronier, Josué e Breno Lopes; Pedro Rocha.

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Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)

Everson; Natanael, Lyanco, Ruan e Renan Lodi; Maycon, Alan Franco e Victor Hugo; Cuello, Reinier e Hulk

Camisa do Hulk pronta para a partida contra o Coritiba (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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