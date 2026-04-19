Atlético-MG está escalado para enfrentar o Coritiba: confira
Galo está definido para enfrentar o Coxa pela 12° rodada do Brasileirão
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O Atlético está escalado para enfrentar o Coritiba em jogo da 12° rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola neste domingo (19) às 16h no Couto Pereira.
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Como chegam os times?
O Coritiba chega mais descansado para o confronto após uma semana livre de compromissos. Na última partida, o Coxa conquistou um bom resultado ao empatar em 2 a 2 com o Botafogo fora de casa. Recém-promovida, a equipe paranaense faz uma campanha surpreendente neste início de Campeonato Brasileiro, somando 16 pontos e ocupando a 7ª colocação.
Já o Atlético não teve o mesmo período de descanso. No meio de semana, o Galo entrou em campo pela Copa Sul-Americana e venceu o Juventud, do Uruguai, por 2 a 1, apesar de uma atuação abaixo do esperado e com muitas dificuldades ao longo da partida. No Brasileirão, o time mineiro soma 14 pontos e aparece logo atrás na tabela, na 8ª posição.
Confira as informações e as escalações de Coritiba x Atlético-MG
Coritiba x Atlético-MG
12° rodada - Campeonato Brasileiro
📆 Data e horário: domingo 19 de Abril às 16h (horário de Brasília)
📍 Local: Couto Pereira (Curitiba)
👁️ Onde assistir: Globo (tv aberta), Premiere (pay-per-view)
🟨 Arbitragem: Fernando Antônio Mendes (PA)
🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Acacio Menezes Leao (PA)
📺 VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)
⚽ ESCALAÇÕES
Coritiba (Técnico: Fernando Seabra)
Pedro Rangel; Tinga, Maicon, Jacy e Bruno Melo; Vini Paulista, Sebas Goméz, Lucas Ronier, Josué e Breno Lopes; Pedro Rocha.
Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)
Everson; Natanael, Lyanco, Ruan e Renan Lodi; Maycon, Alan Franco e Victor Hugo; Cuello, Reinier e Hulk
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