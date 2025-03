Atlético-MG e Cruzeiro fecham janela de transferências em alta

O primeiro período de transferências no futebol brasileiro, neste início de temporada, encerrou-se nesta sexta-feira (28), e Atlético-MG e Cruzeiro mostraram-se ativos no mercado da bola. Enquanto o Galo contratou oito reforços, movimentando mais de R$ 100 milhões, a Raposa fez 11 contratações, fazendo a folha salarial da equipe ultrapassar os R$ 20 milhões.

O Atlético-MG começou devagar nas contratações após o término da temporada passada. A primeira grande movimentação foi a venda do atacante Paulinho para o Palmeiras. Na negociação foram para a Cidade do Galo os volantes Gabriel Menino e Patrick. Os reforços só passaram a aparecer depois da contratação do técnico Cuca para comandar a equipe em 2025.

O clube investiu no jovem lateral Natanael do Coritiba. Depois, acertou com o atacante Júnior Santos, campeão brasileiro e da Libertadores do ano passado com o Botafogo. Na sequência, outro atacante: o argentino Cuello, do Athletico-PR.

Atacante Rony foi a principal contratação do Atlético-MG para a temporada (Foto: Pedro Souza/Atlético-MG)

Já em fevereiro, o Atlético-MG conseguiu outro grande nome para a equipe: o atacante Rony, anunciado praticamente junto com o lateral Caio Paulista. Curiosamente, era o quarto nome que vinha do Palmeiras.

No último dia da janela de transferência internacional, nesta sexta-feira (28), o Galo confirmou a chegada do jovem zagueiro chileno Iván Román, de 18 anos. E está próximo de acertar com um zagueiro mais experiente: Vítor Hugo, do Bahia.

Cruzeiro investiu mais em jogadores livres no mercado

O Cruzeiro começou o período de contratações com destaque no cenário brasileiro. Ainda em dezembro, o clube confirmou o acerto com o atacante Dudu, do Palmeiras, que havia desistido da transferência no meio do ano. Também foram logo anunciados o volante Christian, do Athletico-PR, e o meia Rodriguinho, ex-América.

O grande anúncio, no entanto, foi feito no primeiro dia do ano. Nas redes sociais, o atacante Gabigol confirmou a transferência para o Cruzeiro que vinha sendo especulada desde a final da Copa do Brasil, em novembro, quando o jogador afirmou que não continuaria no Flamengo.

Depois, chegaram à Toca da Raposa o atacante Bolasie, ex-Criciúma, o meia Eduardo, ex-Botafogo, o atacante Marquinhos, do Arsenal, da Inglaterra, o lateral Fagner, do Corinthians, o zagueiro Fabrício Bruno, do Flamengo, o zagueiro Mateo Gamarra, do Athletico-PR, e, por fim, nesta sexta-feira (28), o atacante Wanderson, do Internacional.

Na maioria das contratações, o Cruzeiro não precisou investir na compra dos direitos econômicos do jogador, caso de Dudu e Gabigol. Mesmo assim, o dono da SAF do clube, Pedro Lourenço, calcula que terá de investir cerca de R$ 300 milhões no Cruzeiro neste ano, para pagar a folha salarial e quita dívidas atrasadas.

Novas contratações poderão ser feitas no restante da temporada

Os torcedores, no entanto, podem esperar mais novidades nas equipes no decorrer da temporada. A janela que se encerrou nesta sexta-feira (28) foi apenas para transferências internacionais. De 10 de março a 11 de abril, serão permitidas negociações envolvendo jogadores que disputaram os estaduais. Haverá nova janela Fifa no início de junho, antes do Mundial de Clubes, e a tradicional janela do meio do ano, de julho a setembro. E atletas sem vínculo com clubes podem ser contratados a qualquer momento.