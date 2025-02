Atlético-MG enfrenta o Manaus na quarta-feira de Cinzas, no Mineirão

O Atlético-MG vai enfrentar o Manaus, pela segunda fase da Copa do Brasil, na quarta-feira (5), às 19h30, no Mineirão. O detalhamento da tabela da competição foi divulgado pela CBF na tarde desta sexta-feira (28), pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O Atlético-MG havia solicitado à entidade para jogar na próxima semana para que tivesse um tempo maior de recuperação e preparação entre os dois jogos decisivos do Campeonato Mineiro, contra o América, marcados para os dias 8 e 15 de março – a outra data reservada para a segunda fase da Copa do Brasil tem como base o próximo dia 12.

Assim como na primeira fase, a próxima etapa será disputada em jogo único – o mando do Atlético-MG foi definido por sorteio. Em caso de empate nos 90 minutos, o classificado será conhecido nos pênaltis. Para chegar à segunda fase, o Galo eliminou o Tocantinópolis, com vitória por 2 a 0, em Tocantinópolis (TO), dia 18 passado. O Manaus passou pelo Independência (AC) nos pênaltis, após empate por 1 a 1 no tempo normal, em Rio Branco.

A terceira fase terá, além dos 20 classificados, as 12 equipes previamente classificadas: Botafogo, Palmeiras, Fortaleza, Internacional, Paysandu, Flamengo, CRB, Santos, São Paulo, Corinthians, Bahia e Cruzeiro. Haverá sorteio para definir os confrontos, que serão disputados em jogos de ida e volta. As datas bases previstas são 30 de abril e 21 de maio.

Atlético-MG tem dois problemas médicos para jogo contra Manaus

Para o jogo contra o Manaus, quarta-feira (5), no Mineirão, pela Copa do Brasil, o técnico Cuca está com dois problemas médicos. O meia Gustavo Scarpa deixou o treino de quinta-feira (27), com problema no tornozelo direito. Nesta sexta-feira (28), ele não participou da atividade de campo com os companheiros na Cidade do Galo. Scarpa ficou em tratamento, assim como o atacante Hulk, com lesão na coxa direita.

Hulk e Gustavo Scarpa também são dúvidas para a primeira partida da final do Campeonato Mineiro, contra o América, dia 8, no Mineirão, às 16h30.