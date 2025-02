Iván Román demonstra confiança ao vestir a camisa do Atlético-MG

O Atlético-MG anunciou, nesta sexta-feira (28), último dia da janela de transferência internacional, a contratação do zagueiro chileno Iván Román, de 18 anos. O jovem jogador assinou contrato até dezembro de 2029 e vai usar a camisa 23 do Galo. Ele é o oitavo reforço do clube para a temporada 2025.

- Estou muito contente, a camisa é muito bonita. Acho que caiu bem em mim. Estou muito feliz de chegar ao Atlético. Sei que é um clube muito grande e quero já começar a trabalhar com os meus companheiros – afirmou Iván Román à “TV Galo”.

Apesar da pouca idade, Iván Román não vê dificuldade em se mudar de país:

- É a minha primeira mudança de clube. Sai do meu país, da minha casa. Mas é o que eu sempre quis. Estou contente para isso. Me preparei. Desde pequeno eu queria jogar futebol, mudar de país, e crescer profissionalmente – disse o zagueiro.

Para ajudar na adaptação, Iván Román vai contar com a ajuda da família:

- Tenho uma família incrível, que me apoia muito, é fundamental na minha carreira. Eles vão vir para Belo Horizonte para eu me adaptar à nova vida – anunciou.

Zagueiro brasileiro serve de inspiração para Iván Román

Iván Román é o chileno mais jovem a marcar na Copa Libertadores (Foto: Reprodução Instagram)

Iván Román voltou a falar de suas características e revelou qual zagueiro brasileiro lhe serve de inspiração:

- Gosto do estilo de jogo do Gabriel Magalhães, do Arsenal. Sou um jogador rápido, inteligente. Tenho bom posicionamento no campo. Mas acredito que minha maior virtude é jogar com o coração, sempre. Me entrego 100% a cada partida, e darei o máximo que puder por essa camisa do Galo – afirmou.

Iván Román é o jogador chileno mais jovem a fazer um gol na Copa Libertadores. No ano passado, na vitória do Palestino sobre a Portuguesa por 2 a 1, no jogo de volta pela segunda fase da Pré-Libertadores, no Chile, o zagueiro fez o segundo gol, quando tinha 17 anos e 230 dias. Pelo time chileno, o zagueiro disputou 42 partidas, com três gols e duas assistências.