Vidal aconselha zagueiro chileno a não assinar com o Atlético-MG

O volante Arturo Vidal, ídolo da seleção chilena, aconselhou o jovem zagueiro Iván Román a não se transferir do Palestino para o Atlético-MG nesta janela de transferência. Para o experiente jogador, é uma mudança “precipitada” do zagueiro de apenas 18 anos, que foi anunciado pelo Galo nesta sexta-feira (28).

Para Arturo Vidal, Iván Román deveria ter esperado um pouco mais para ser negociado com o futebol argentino ou europeu.

- Eu teria esperado um pouco mais para ir ao Brasil. É complicado. Espero que ele "quebre" tudo. Conheci o Brasil e o povo, e é complicado – afirmou o volante em entrevista ao site chileno La Tercera.

- Eu gostaria que ele fosse diretamente para a Europa ou para a Argentina. Se ele tivesse esperado, teria ido para o Boca, por exemplo - opinou o jogador do Colo-Colo.

Vidal atuou no futebol brasileiro após várias temporadas na Europa

Arturo Vidal teve experiência no futebol brasileiro após atuar por vários anos na Europa. Revelado pelo Colo-Colo, o volante se transferiu para o Bayer Leverkusen, da Alemanha, em 2007, com 20 anos. Depois defendeu Juventus, Bayern, Barcelona e Internazionale.

Vidal foi contratado pelo Flamengo em 2022 e disputou 51 jogos pelo clube carioca até a temporada seguinte. Em 2023, transferiu-se para o Athletico-PR, clube que defendeu por apenas nove partidas, antes de retornar ao Colo-Colo.

Iván Román tem várias passagens pelas seleções de base do Chile e foi titular em boa parte do Campeonato Sul-Americano Sub 20, recentemente disputado na Venezuela. Ele participou de oito jogos e marcou um gol. O jovem zagueiro tem 1,83m, é destro e faz parte do grupo profissional do Palestino desde 2023, com 42 partidas, três gols e duas assistências.