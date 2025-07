Atlético-MG atrasa salários novamente, e Hulk comenta assunto

O Atlético-MG vive novamente um momento bastante desconfortável nos bastidores. O clube mineiro está com pendências com os jogadores. Não é a primeira vez que o Galo atrasa em pagamentos neste ano.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Atlético-MG

O salário de julho venceu no dia cinco, mas ainda não foi pago pelo clube. O direito de imagem também não foi quitado, mas esse tem um atraso ainda maior, já que venceu em 20 de junho.

Esta temporada marcou outros atrasos de pagamento por parte do Atlético. Em abril, maio e junho houveram atraso de alguns compromissos do clube com os atletas.

continua após a publicidade

Além de dever os jogadores, o Atlético também enfrenta dívidas com outros clubes e agentes de jogadores. Paulinho é um exemplo, já que o Galo atrasou recentemente o repasse ao atleta por parte da venda ao Palmeiras.

Hulk comentou

Após o treino aberto à imprensa nesta quarta-feira, Hulk foi perguntado sobre o assunto e não fugiu do questionamento. O camisa sete revelou que houve uma reunião com a diretoria nessa terça.

continua após a publicidade

- É uma situação meio delicada. Cheguei aqui em 2021, desde então nunca vivemos esse momento. Ontem (terça) tivemos uma reunião com o CEO. Nos passaram algumas situações, temos esperança que as coisas voltem a melhorar.

O ídolo atleticano ainda falou sobre os investidores e donos do Atlético. Hulk elogiou os mandatários do clube e disse que espera que eles resolvam da melhor maneira possível.

- A gente acredita nos investidores, são pessoas responsáveis, grandes empresários, eu tenho certeza que estão pensando em algo para poder resolver essa situação.



Hulk disse que saber que estão tomando providências auxilia os atletas, mas que eles esperam que se resolva o mais rápido possível.

- A gente fica na expectativa para que se resolva o mais rápido possível, porque a gente chega aqui no dia de trabalho, chega um atleta ou outro e pergunta se tem alguma solução, se sabe quando vão pagar? Às vezes, ficamos um pouco perdidos, sem informações. O mais importante é saber que estão tomando as providências.