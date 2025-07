O Atlético-MG promoveu um treino aberto à imprensa nessa quarta-feira (9). Durante a atividade, foi possível notar o provável Galo para enfrentar o Bahia neste sábado (12). Vale lembrar que Cuca terá alguns importantes desfalques na equipe titular, mas também um grande reforço.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Atlético-MG

Provável Galo: Gabriel Delfim; Natanael, Lyanco, Alonso e Arana; Alan Franco, Rubens, Gabriel Menino e Scarpa; Dudu e Hulk.

Arana apareceu entre os titulares da atividade e deve iniciar o jogo contra o Bahia. Durante o treino Rubens apareceu caindo mais pela esquerda, com Alan Franco de primeiro volante. Gabriel Menino esteve mais avançado. O Atlético estava treinando muita pressão na saída de bola.

Cuello em transição

O atacante Cuello apareceu nos treinos junto com o restante dos atletas. O argentino participou das atividades e do coletivo juntamente com o elenco. Cuello esteve no time reserva e marcou um gol.

continua após a publicidade

Time reserva na atividade: Robert; Saravia, Vitor Hugo, Igor Rabello e Caio Paulista; Iván Roman, Igor Gomes e Bernard; Júnior Santos, Rony e Cuello.

Desfalques do Galo

Cuca terá dois desfalques da equipe titular por conta de suspensão. Everson e Rony levaram o terceiro cartão amarelo e não podem atuar contra o Bahia. Gabriel Delfim vai entrar na vaga liberada pelo arqueiro titular atleticano. O camisa 33 participou do treino, enquanto o goleiro não esteve nas atividades.

continua após a publicidade

Patrick e Fausto Vera não estiveram no treino na Cidade do Galo. O jovem volante está com uma lombalgia (dor na lombar) e fez trabalhos internos. Já o argentino, segundo o clube, está com uma gastroenterite.

No departamento médico, o Atlético conta com dois jogadores, além de Cuello na transição. O argentino é o que está mais próximo de um retorno. Cadu e Caio Maia são casos mais graves. Ambos possuem lesões no joelho direito e estão fazendo atividades na academia e fisioterapia.