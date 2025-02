Atlético-MG derrota Athletic por 1 a 0 e respira no Mineiro

O Atlético-MG voltou a vencer pelo placar mínimo no Campeonato Mineiro: 1 a 0 sobre o Athletic, nesta terça-feira (4), no Mineirão, pela sexta rodada. No sábado, o Galo havia derrotado o Villa Nova também por 1 a 0, em Nova Lima, depois de quatro empates. Desde setembro do ano passado, a equipe não vencia duas partidas seguidas.

continua após a publicidade

Com a vitória sobre o Athletic, o Galo melhorou bastante sua situação no Mineiro: é o líder do Grupo A, com 10 pontos e, nesta quarta-feira (5), torce contra os outros integrantes da chave. O Betim, com oito pontos, joga contra o Pouso Alegre, em Pouso Alegre, e o Tombense, que tem sete pontos, recebe o Aymorés, em Tombos.

➡️Veja a tabela e a classificação do Campeonato Mineiro

O jogo começou bem aberto, com as duas equipes atacando com perigo. Aos 9 minutos, Rubens, de cabeça, obrigou o goleiro Jefferson a saltar para por a bola para escanteio. Em seguida, Gustavão penetrou livre, mas demorou a chutar. Depois, a partida ficou muito disputada, com lances ríspidos dos dois lados. O atacante Cuello, novidade na escalação do técnico Cuca, sentiu o tornozelo esquerdo aos 36 minutos e teve de ser substituído por Júnior Santos.

continua após a publicidade

Novidade no time, Cuello saiu machucado ainda no primeiro tempo (Foto: Pedro Souza/Atlético-MG)

O Galo abriu o placar já nos acréscimos do primeiro tempo, quando o atacante Hulk recebeu na área de Gustavo Scarpa, tirou do goleiro e chutou de direita. Foi o quinto gol de Hulk contra o Athletic e o 53o. do atacante no Mineirão.

No segundo tempo, o Athletic não se intimidou e buscou o empate, mas não caprichava nas finalizações. O Atlético-MG teve boa chance de ampliar aos 23 minutos, com Júnior Santos, duas vezes, e Gustavo Scarpa no mesmo lance. E o jogo terminou mesmo com o placar magro a favor do Galo.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

Atlético-MG e Athletic voltam a jogar pelo Mineiro no domingo

Na próxima rodada do Campeonato Mineiro, a penúltima da primeira fase, o Atlético-MG disputará o clássico contra o Cruzeiro, domingo (9), às 16h, no Mineirão, com torcida única da Raposa. O Athletic enfrenta o Uberlândia, no mesmo horário, no Parque do Sabiá.

✅ FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG 1 X 0 ATHLETIC

CAMPEONATO MINEIRO - 6a. RODADA

🗓️ Data e horário: Terça-feira, 4 de fevereiro de 2025 - 21h30

📍 Local: Mineirão - Belo Horizonte

🥅 Gol: Hulk (47'/1°T)

🟨 Cartões amarelos: Gabriel Menino, Júnior Santos, Arana, Everson (Atlético) Welinton Torrão, Nathan, Edson e Wallisson (Athletic)

🟥 Cartão vermelho: Júnior Santos, aos 50'/2ºT (Atlético)



⚽ ESCALAÇÕES

ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)

Everson, Natanael (Saravia), Laynco, Júnior Alonso e Arana; Alan Franco, Gabriel Menino (Otávio), Rubens (Bernard) e Gustavo Scarpa (Palacios); Hulk e Cuello (Júnior Santos).

ATHLETIC (Técnico: Roger Silva)

Jefferson, Douglas Pelé, Edson, Sidimar (Matheus Mega) (Jhonatan) e Yuri; Fumaça, Wallisson (Amorim) e David Braga; Welinton Torrão, Gustavão (Lincoln) e Nathan (Mateus Gonçalves).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: André Luiz Skettino Bento

🚩 Assistentes: Pablo Almeida Costa e Emílio Júnio Nascimento Santos

4️⃣ Quarto árbitro: Antônio Márcio Teixeira da Silva

🖥️ VAR: Wagner Reway