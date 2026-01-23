menu hamburguer
Atlético Mineiro

Atlético-MG anuncia oficialmente o atacante colombiano Mateo Cassierra

Jogador assina vínculo de quatro anos com o Galo

Artur Henrique
Belo Horizonte (MG)
Dia 23/01/2026
14:34
Cassierra anunciado pelo Atlético (Foto: Divulgação Atlético)
imagem cameraMateo Cassierra foi anunciado oficialmente pelo Atlético (Foto: Divulgação Atlético)
O Atlético anunciou oficialmente nesta sexta-feira (23) a contratação do atacante colombiano Mateo Cassierra. O jogador de 28 anos assinou contrato de quatro anos com o clube mineiro.
Cassierra não vinha participando dos treinamentos do Zenit desde o retorno das férias e já mantinha negociações com o Atlético desde as últimas semanas. Após o acerto, o jogador desembarcou em Belo Horizonte na última quarta-feira (21) para realizar os exames médicos e assinar com o Galo.

O colombiano chega para reforçar a posição de centroavante, considerada uma das carências do elenco atleticano, e que a diretoria buscava preencher há algum tempo. Cassierra é o sexto reforço do clube na atual janela de transferências, que já contou com as chegadas de Renan Lodi, Alan Minda, Maycon, Preciado e Victor Hugo.

Cassierra anunciado pelo Atlético (Foto: Divulgação Atlético)
O atacante colombiano de 28 anos foi anunciado oficialmente pelo Atlético (Foto: Divulgação Atlético)

Quem é Mateo Cassierra, próximo do Atlético?

Mateo Cassierra é um atacante colombiano de de 28 anos de 1,86m, revelado pelas categorias de base do Deportivo Cali, da Colômbia. Após se destacar no futebol local, foi negociado em 2016 com o Ajax, da Holanda. Na sequência da carreira, passou por Groningen (Holanda), Racing (Argentina), B SAD (Portugal) e FK Sochi (Rússia), antes de chegar ao Zenit, clube que defende atualmente.

Ao longo da trajetória profissional, Cassierra construiu números expressivos. O atacante soma 129 gols em 370 partidas disputadas, além de ter sido convocado duas vezes para a seleção colombiana.

