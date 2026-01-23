O Atlético afastou o meia Mateus Iseppe, de 19 anos, considerado uma das promessas do clube, após um ato de indisciplina. O jogador se atrasou para um treinamento comandado por Jorge Sampaoli, o que gerou insatisfação do treinador.

Diante do episódio, o futuro do atleta deve ser longe do Galo, e a tendência é que ele seja emprestado para outro clube. O time mineiro informou que o assunto está sendo tratado e será resolvido internamente.

Iseppe pelo Galo (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Iseppe pelo Atlético

Revelado pelas categorias de base do Galo, o jogador é considerado um grande talento e uma das principais promessas do clube. Iseppe estreou no ano passado, ainda sob o comando do técnico Cuca, e nesta temporada atuou nos empates contra Betim e North.

O meia deixou boa impressão, destacando-se pela visão de jogo, rapidez no raciocínio, boa movimentação em campo e qualidade no passe.