Atlético-MG convoca reunião do Conselho Deliberativo: veja o que será discutido
Encontro está marcado para o próximo dia 25 na Arena MRV
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O Atlético publicou um edital convocando o Conselho Deliberativo do clube para reunião. O encontro terá como pauta principal o balanço financeiro da SAF atleticana e o novo aporte financeiro que será realizado pela família Menin.
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O encontro está marcado para o próximo dia 25 de maio, uma segunda-feira, na Arena MRV. A primeira convocação acontecerá às 18h, com a presença mínima de dois terços do total de conselheiros. Caso o quórum não seja atingido, haverá uma segunda chamada às 19h, desta vez sem exigência mínima de participantes.
Durante a reunião, os conselheiros irão analisar os números do balanço financeiro referente à temporada de 2025, divulgado oficialmente pelo clube no último dia 30 de abril. O documento aponta que a dívida total do Atlético ultrapassa R$ 1,7 bilhão, um aumento de aproximadamente R$ 403 milhões em comparação ao ano anterior. Os débitos envolvem compromissos bancários e tributários, além de pendências relacionadas à construção da Arena MRV e operações de compra e venda de jogadores.
Outro tema importante da reunião será a votação para aprovação do novo aporte financeiro na SAF atleticana, estruturado pela família Menin. O investimento total ultrapassa R$ 530 milhões, sendo que cerca de R$ 105 milhões já foram injetados nos cofres do clube. Segundo o planejamento apresentado, todo o valor do aporte será destinado ao pagamento de dívidas consideradas onerosas, com o objetivo de melhorar a saúde financeira do Atlético.
Dívida do Atlético
- Dívida bancária: R$ 654 milhões
- Tributário: R$ 487 milhões
- Arena MRV: R$ 387 milhões
- Compra e venda de atletas: R$ 243 milhões
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