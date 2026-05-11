Atlético-MG convoca reunião do Conselho Deliberativo: veja o que será discutido

O Atlético publicou um edital convocando o Conselho Deliberativo do clube para reunião. O encontro terá como pauta principal o balanço financeiro da SAF atleticana e o novo aporte financeiro que será realizado pela família Menin.

O Atlético publicou um edital convocando o Conselho Deliberativo do clube para reunião. O encontro terá como pauta principal o balanço financeiro da SAF atleticana e o novo aporte financeiro que será realizado pela família Menin.

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O encontro está marcado para o próximo dia 25 de maio, uma segunda-feira, na Arena MRV. A primeira convocação acontecerá às 18h, com a presença mínima de dois terços do total de conselheiros. Caso o quórum não seja atingido, haverá uma segunda chamada às 19h, desta vez sem exigência mínima de participantes.

Durante a reunião, os conselheiros irão analisar os números do balanço financeiro referente à temporada de 2025, divulgado oficialmente pelo clube no último dia 30 de abril. O documento aponta que a dívida total do Atlético ultrapassa R$ 1,7 bilhão, um aumento de aproximadamente R$ 403 milhões em comparação ao ano anterior. Os débitos envolvem compromissos bancários e tributários, além de pendências relacionadas à construção da Arena MRV e operações de compra e venda de jogadores.

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Outro tema importante da reunião será a votação para aprovação do novo aporte financeiro na SAF atleticana, estruturado pela família Menin. O investimento total ultrapassa R$ 530 milhões, sendo que cerca de R$ 105 milhões já foram injetados nos cofres do clube. Segundo o planejamento apresentado, todo o valor do aporte será destinado ao pagamento de dívidas consideradas onerosas, com o objetivo de melhorar a saúde financeira do Atlético.

Dívida do Atlético

Dívida bancária: R$ 654 milhões

Tributário: R$ 487 milhões

Arena MRV: R$ 387 milhões

Compra e venda de atletas: R$ 243 milhões

Camisa do Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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