Atlético-MG inicia venda de ingressos contra o São Paulo com promoção especial: veja preços e onde comprar
Sócios do clube poderão comprar bilhetes a preço único
O Atlético iniciou nesta segunda-feira (16) a venda de ingressos para a partida contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. Os times se enfrentam na Arena MRV na próxima quarta-feira (18), às 20h em jogo da sexta rodada do Brasileirão. Clique aqui para comprar os bilhetes.
Para a partida, o clube fez uma promoção especial para sócios, buscando atrair a massa atleticana ao estádio. Todos os setores da Arena MRV - com exceção de camarotes, restaurantes e lounges - terão valor único de R$ 25 para todos os planos de sócio Galo Na Veia.
Além disso, todos os planos do GNV poderão comprar um ingresso com 70% de desconto (os R$ 25 de preço único), além de até 4 ingressos adicionais também com 70% de desconto sobre o valor inteiro.
Outra promoção para a partida diante do São Paulo já havia sido anunciada na última semana pelo clube: Os torcedores que estiveram presentes na partida contra o Internacional receberão automaticamente um ingresso em sua conta na terça-feira (17/03), no mesmo setor em que estiveram naquele jogo.
Abertura das vendas dos ingressos
16/3 – 10h: Forte e Vingador / Preto (planos feitos até 3 de março de 2025)
16/3 – 14h: Preto (planos feitos a partir de 4 de março de 2025) e Internacional
16/3 – 17h: Prata
16/3 – 19h: Branco / Clubes
16/3 – 20h: GNV da Massa
17/3 – 09h: Público geral
17/3 – 09h: 4 ingressos adicionais para sócios
Preços dos Ingressos Atlético x São Paulo
Inter Sul (Portões 11 e 15)
GNV Forte e Vingador: R$ 25,00
GNV Preto: R$ 25,00
GNV Prata: R$ 25,00
GNV Branco: R$ 25,00
GNV da Massa: R$ 25,00
GNV Clubes: R$ 25,00
Meia-entrada: R$ 41,67
Inteira: R$ 83,33
Inter Norte (Portão 6)
GNV Forte e Vingador: R$ 25,00
GNV Preto: R$ 25,00
GNV Prata: R$ 25,00
GNV Branco: R$ 25,00
GNV da Massa: R$ 25,00
GNV Clubes: R$ 25,00
Meia-entrada: R$ 41,67
Inteira: R$ 83,33
Inter Leste (Portões 5 e 12)
GNV Forte e Vingador: R$ 25,00
GNV Preto: R$ 25,00
GNV Prata: R$ 25,00
GNV Branco: R$ 25,00
GNV da Massa: R$ 25,00
GNV Clubes: R$ 25,00
Meia-entrada: R$ 41,67
Inteira: R$ 83,33
Brahma Sul (Portão 13)
GNV Forte e Vingador: R$ 25,00
GNV Preto: R$ 25,00
GNV Prata: R$ 25,00
GNV Branco: R$ 25,00
GNV da Massa: R$ 25,00
GNV Clubes: R$ 25,00
Meia-entrada: R$ 41,67
Inteira: R$ 83,33
Brahma Leste (Portões 7, 8 e 10)
GNV Forte e Vingador: R$ 25,00
GNV Preto: R$ 25,00
GNV Prata: R$ 25,00
GNV Branco: R$ 25,00
GNV da Massa: R$ 25,00
GNV Clubes: R$ 25,00
Meia-entrada: R$ 41,67
Inteira: R$ 83,33
Brahma Leste Premium (Portão 8)
GNV Forte e Vingador: R$ 25,00
GNV Preto: R$ 25,00
GNV Prata: R$ 25,00
GNV Branco: R$ 25,00
GNV da Massa: R$ 25,00
GNV Clubes: R$ 25,00
Meia-entrada: R$ 41,67
Inteira: R$ 83,33
Brahma Oeste (Portões 2, 3 e 16)
GNV Forte e Vingador: R$ 25,00
GNV Preto: R$ 25,00
GNV Prata: R$ 25,00
GNV Branco: R$ 25,00
GNV da Massa: R$ 25,00
GNV Clubes: R$ 25,00
Meia-entrada: R$ 41,67
Inteira: R$ 83,33
Lounges e camarotes:
Lounge Oeste (Portão 1): R$ 150
Lounge Leste (Portão 1): R$ 200
Lounge GNV Premium (Portão 1): R$ 500
Camarote Adicional (Portão 1): R$ 150,00
TORCIDA VISITANTE
Endereço para compra: ingressos.galonaveia.com.br
Início: 16/3 (a partir de 19h) – acesso exclusivo por reconhecimento facial
Acesso: Portões 19 e 20
Setor: Visitante
Preço: Inteira: Inteira: R$ 83,33 / Meia: R$ 41,67
Informações adicionais para torcidas visitantes na Arena MRV
Como chegar à Arena MRV?
Confira no link como chegar à Arena MRV e entenda a distribuição dos setores e portões de entrada: Clique aqui para entender tudo sobre a Arena MRV.
