Após derrota, Milito explica problema do Atlético-MG: ‘É um problema de altura’

Milito afirmou que já detectou problemas na equipe do Atlético-MG (Foto: Pedro Souza/Atlético-MG)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 04/08/2024 - 01:23 • Criciúma (SC)

O Atlético-MG perdeu para o Criciúma, na noite deste sábado (3), no estádio Heriberto Hulse, em Santa Catarina, pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Gabriel Milito foi questionado sobre a derrota e se já identificou os problemas para a queda de rendimento da equipe recentemente. O treinador explicou que o estilo de jogo alvinegro é mais ofensivo, mas precisa corrigir detalhes.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

- Nós somos uma equipe que tenta jogar com a bola. Geralmente criamos mais situações que os adversários. No contrário seria recusar a bola, defender mais o nosso goleiro. Eu sei que nós com esse sistema podemos melhorar. Temos um problema de altura, não é linha de quatro ou linha de cinco. Altura significa jogar no campo rival ou jogar no nosso campo. É uma decisão que eu treinador tenho que tomar. Erramos muitos gols e sofremos contragolpes - destacou o treinador.

Gabriel Milito, no entanto, acrescentou: ele acredita que reduzir a altura do campo pode contribuir para ter menos espaços para os adversários e isso será tratado com os atletas nos treinamentos.

- É mais difícil defender em espaços grandes. Para isso devemos jogar 30 ou 40 metros mais atrás. Essa equipe já mostrou isso de maneira muito eficaz. Necessitamos mais regularidade. Necessitamos sentir mais. E ajustar os defeitos que existem. Eu preciso corrigir isso. É um problema mais de altura do que de sistema - finalizou.

O Atlético está na nona colocação, com 29 pontos. O Galo volta a campo na quarta-feira (7), na Arena MRV, contra o CRB, na decisão das oitavas de final da Copa do Brasil.