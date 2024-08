Atlético-MG tem noite apagada e perde para o Criciúma

Jogando em casa, o Criciúma venceu o Atlético-MG por 2x1 (Foto: Leonardo Hübbe/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/08/2024 - 22:20 • Criciúma (SC)

O Atlético-MG não teve forças e perdeu para o Criciúma, por 2 a 1, na noite deste sábado (3), no Estádio Heriberto Hulse, em Criciúma (SC). A partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ficou marcado no jogo, no entanto, a falta de força que o Galo apresentou durante o duelo, quase sem forças de ataque e pouca criação.

O Atlético-MG segue na nona colocação, com 28 pontos. O Criciúma tem 24 somados, na 12ª posição. O Galo volta a campo contra o CRB, em Belo Horizonte, na decisão das oitavas de final da Copa do Brasil. A partida será na Arena MRV, na quarta-feira (7), às 19h (de Brasília). O time de Santa Catarina, por sua vez, terá descanso e volta somente no próximo sábado (10), às 16h (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro.

A partida

O Criciúma foi levemente superior no primeiro tempo. O time criou pouco mais e viu o Galo sem capacidade para buscar o ataque. Na etapa complementar, a situação ficou acentuada. O time mineiro não conseguia criar e via o catarinense chegar com qualidade. O resultado foram os dois gols no segundo tempo: Meritão, aos 13, e Wilker Angel, aos 20. No último lance do jogo, Zaracho aproveitou o cruzamento de Bruno Fuchs e marcou de cabeça, quando não tinha mais tempo de nada.

✅ FICHA TÉCNICA

CRICIÚMA 2 X 1 ATLÉTICO-MG

21ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: Sábado, 3 de agosto de 2024, às 20h;

📍 Local: Estádio Heriberto Hulse, Criciúma (SC) em Maceió (AL);

📺 Onde assistir: Premiere

🟨 Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS);

🚩 Assistentes: Mauricio Coelho Silva Penna e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)

🖥️ VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

⚽ ESCALAÇÕES:

Criciúma

Gustavo; Claudinho, Tobias Figueiredo, Wilker e Trauco; Meritão, Newton, Hermes e Fellipe Mateus; Bolasie e Eder (Allano). Técnico: Cláudio Tencati.

Atlético-MG

Matheus Mendes; Saravia, Battaglia e Alonso (Bruno Fuchs); Otávio (Fausto Vera), Alan Franco, Guilherme Arana, Gustavo Scarpa e Bernard (Zaracho); Paulinho e Eduardo Vargas (Cadu). Técnico: Gabriel Milito.