Clube da Série A encaminha acerto com Deyverson, do Cuiabá

De saída do Cuiabá, Deyverson está próximo de selar seu destino na temporada: o atacante desembarcará na segunda-feira (05) para assinar com o Atlético-MG. Ele fará exames médicos em Belo Horizonte e a assinatura de contrato com o Galo é prevista para a próxima semana.

A esperança é que o centroavante chegue para suprir a ausência de Hulk, principal nome ofensivo do Galo, que trata lesão na panturrilha direita. O Atlético-MG pagará R$ 4.5 milhões para contar com Deyverson, que também passou pelo Palmeiras no futebol brasileiro.

Além disso, as negociações quase confirmaram a saída de Alan Kardec do time, por empréstimo. Ele estaria envolvido no negócio com o Cuiabá, mas as negociações não andaram neste sentido e o centroavante ficará no Galo.

Deyverson tem contrato com o Cuiabá até dezembro de 2024. Ele esteve em campo contra o Athletico-PR pela Série A do Campeonato Brasileiro. O atacante não foi relacionado para o jogo entre Cuiabá e Vitória. Pelo Dourado, Deyverson tem 83 jogos, com 33 gols e nove assistências.

Deyverson iniciou a carreira no Mangaratibense-RJ. Ele passou por clubes da Espanha, Alemanha e Portugal. Em 2017 desembarcou no Palmeiras, clube que o tornou conhecido no futebol brasileiro. No Verdão, ele foi herói do título da Copa Libertadores em 2021.

