Jogador do Atlético-MG é o novo patrocinado da Nike

A Nike acertou com mais um jogador. Trata-se do zagueiro Lyanco, do Atlético-MG, que anunciou a fornecedora de material esportivo como parceira até 2029. O defensor de 28 anos se junta a grandes nomes do universo esportivo mundial, como Ronaldo e LeBron James. Todos patrocinados pela empresa estadunidense.

Enquanto o defensor nacionalidades brasileira e sérvia será patrocinado pessoalmente pela Nike, o clube mineiro segue com a Adidas. Pelo menos até o final do ano. A partir da próxima temporada, o Atlético-MG também vai exibir a marca parceira do jogador.

Zagueiro Lyanco, do Atlético-MG, é o novo patrocinado da Nike (Foto: Pedro Souza/Atlético-MG)

Lesão

Se fora de campo Lyanco vive tempos de mudança, dentro dele o defensor de 28 anos tenta se recuperar de lesão na coxa esquerda. A última partida dele foi uma semana atrás, contra o Godoy Cruz (ARG), pela Copa Sul-Americana. No último fim de semana, a dupla de zaga atleticana foi formada pelo chileno Iván Román e pelo paraguaio Júnior Alonso. O Atlético-MG perdeu para o Grêmio, fora de casa, por 2 a 1.

Carreira

Natural de Vitória (ES), o zagueiro defendeu Botafogo e São Paulo nas categorias de base, e foi no Tricolor que se profissionalizou. O primeiro jogo na equipe principal foi em 2015. Depois, passou por Torino e Bologna, da Itália, e disputou 50 jogos pelo Southampton, da Inglaterra. Foi emprestado ao Al-Gharafa, do Qatar, e desde o ano passado está no futebol mineiro. Ele soma quatro gols em 58 partidas e tem contrato até 2029.

Temporada do Galo

Em 2025, o Atlético conquistou o Campeonato Mineiro, após uma vitória por 4 a 0 e uma derrota por 1 a 0 para o América nas finais; na Copa do Brasil, a equipe vai enfrentar o Cruzeiro nos jogos das quartas de final; já na Copa Sul-Americana, Hulk e companhia saíram na frente do Godoy Cruz, no jogo citado acima, e largaram na frente na disputa por uma vaga nas quartas; enquanto isso, no Campeonato Brasileiro, o time está em 11º lugar com 24 pontos. São seis vitórias, seis empates e seis derrotas.

