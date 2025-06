William Maranhão comemora importante vitória do Atlético-GO

O Atlético-GO e venceu sua última partida com uma exibição sólida, e um dos grandes responsáveis pelo bom desempenho foi o atacante William Maranhão, que esteve em campo durante os 90 minutos da partida. Conhecido pela sua habilidade de movimentação e capacidade de infiltrar na defesa adversária, o atleta foi peça chave no esquema tático da equipe, dando a necessária consistência ofensiva.

- Nós ficamos muito felizes por reencontrar o caminho da vitória. Sabemos da nossa qualidade e do quanto o grupo se dedica no dia a dia. Esses três pontos são importantes não só na tabela, mas também para reforçar a confiança de todo mundo. Agora é seguir trabalhando com os pés no chão, porque acreditamos muito no potencial da equipe e temos ótimas expectativas para a sequência da temporada - comenta o atacante, que reforça o espírito do elenco e a motivação renovada após o bom resultado.

O Atlético Goianiense volta a campo no próximo domingo (15), quando recebe o Coritiba, em uma partida decisiva para seguir subindo na tabela. A expectativa é de um jogo competitivo e de um desempenho positivo da equipe, que busca mais uma vitória para continuar sua a busca pelo acesso à elite.