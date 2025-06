Atlético-GO surpreende e anuncia contratação de meia da Seleção da Síria

O Atlético-GO oficializou a contratação do meio-campista Ezequiel Ham, de 31 anos. Argentino de nascimento, o jogador tem nacionalidade síria e defende a seleção do país asiático desde 2022.

Ham estava no Unión Santa Fe, da Argentina, onde disputou 18 partidas na atual temporada, com um gol e uma assistência, além de ter atuado na Copa Sul-Americana e no Campeonato Argentino. Ao longo da carreira, também vestiu as camisas de clubes como Argentinos Juniors, Olimpo e Independiente Rivadavia — este último onde viveu seu melhor momento, acumulando 67 jogos, quatro gols e dez assistências.

Conhecido como “El Turco”, o meia ficou marcado por uma grave lesão em 2015, quando sofreu uma fratura após dividida com Carlos Tévez, então jogador do Boca Juniors. Recuperado, reconstruiu a carreira no futebol argentino e, posteriormente, ganhou espaço na seleção da Síria, pela qual soma 13 partidas e um gol, incluindo participações na Copa da Ásia e nas Eliminatórias para a Copa do Mundo.

O atleta chega ao Dragão para reforçar o meio de campo na sequência da temporada.

Ezequiel Ham passou pelo Club Atlético Unión (Foto: Reprodução)

Atlético-GO na Série B

O Atlético-GO ocupa a 15ª colocação na tabela, com 12 pontos somados em 12 rodadas. A campanha até aqui tem três vitórias, seis empates e três derrotas. O time marcou 12 gols e sofreu 12, mantendo saldo zerado.

Na última partida, o Dragão ficou no empate por 0 a 0 com o Coritiba, no Estádio Antônio Accioly. Na próxima rodada, a equipe volta a jogar em casa, onde enfrenta o Volta Redonda, no dia 22 de junho.