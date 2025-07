Lelê está de saída do Fluminense e vai trocar o Tricolor Carioca pelo Atlético Goianiense, que está na Série B do Campeonato Brasileiro. O atacante de 27 anos iria jogar no Japão, mas a negociação não avançou por regras de transferências da Fifa. As informações são do "GE". O portal também informou que o jogador deve chegar em Goiânia na segunda-feira para realizar exames e a assinatura do contrato.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Lelê estava emprestado ao Ceará pelo Fluminense desde o início do ano, após disputar três partidas pelo Tricolor no campeonato estadual. Seu retorno foi solicitado pelo clube carioca para que o jogador pudesse se transferir para o futebol japonês, onde defenderia o Nagoya Grampus.

O jogador chegou a ser anunciado pelo clube em junho deste ano, mas sequer vestiu a camisa do time japonês. O contrato de Lelê com o Ceará terminava em dezembro de 2025 e, com a saída antecipada, o clube recebeu o valor de R$ 1.950.000,00 como uma compensação financeira pela rescisão do vínculo.

continua após a publicidade

Lelê comemora gol sobre o Madureira no Campeonato Carioca (Foto: Lucas Merçon / Fluminense)

Lelê foi contratado pelo Fluminense em 2023, após passagem no Volta Redonda. O atacante disputou 53 jogos pelo clube das Laranjeiras, com oito gols e cinco assistências ao todo. O atacante de 27 anos participou da conquista da Copa Libertadores de 2023, atuando em oito partidas na campanha. Ademais, Lelê integrou o elenco que venceu a Recopa Sul-Americana de 2024.

Além de Lelê, outro atacante do Fluminense foi especulado no Atlético Goianiense. Trata-se de Paulo Baya, que chegou ao clube carioca em 2025. No entanto, a reportagem do Lance! apurou que não houve sondagem e nem contatos entre o clube de Goiás e o staff do jogador.