Athletico x Atlético-GO: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações

Athletico e Atlético-GO se enfrentam neste domingo (8), em jogo da 11° rodada da Série B. A bola rola às 18h (de Brasília), na Arena da Baixada, em Curitiba. A partida será transmitida ao vivo pela ESPN (TV fechada), Disney+ (streaming) e Kwai (streaming).

Athletico x Atlético-GO
11ª rodada Série B do Brasileiro
Data e Hora: Domingo, 8 de junho, às 18h (horário de Brasília)
Local: Arena da Baixada, em Curitiba
Árbitro: Afro Rocha de Carvalho Filho (PB)
Assistentes: Luis Filipe Goncalves Correa (PB) e Schumacher Marques Gomes (PB)
VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)
Onde assistir: ESPN (TV fechada), Disney+ (streaming) e Kwai (streaming)

Como chegam os dois times?

O Athletico não perde há três jogos, com duas vitórias e um empate - um dos triunfos foi pela Copa do Brasil. O Furacão ocupa a 11ª colocação, com 14 pontos, e vem de igualdade em 2 a 2 com o Operário-PR, fora de casa. A última derrota foi para o Vila Nova, fora, em 17 de maio.

Para o jogo, Odair Hellmann não poderá contar com os meia-atacantes Patrick, lesionado, e João Cruz, convocado para a Seleção sub-20, além do atacante Luiz Fernando, suspenso. Os meias Giuliano e Zapelli, e o atacante Tevis devem ser os substitutos.

O Atlético-GO não vence há quatro rodadas, com dois empates e duas derrotas no período - a mais recente no clássico contra o Goiás, por 2 a 1, de virada. A última vitória tem mais de um mês, em 4 de maio, diante do Novorizontino. O Dragão é o 14º colocado, com 11 pontos.

O técnico Fábio Matias segue sem contar com os goleiros Vladimir e Anderson e o meia Shaylon, lesionados. Já o zagueiro Matheus Felipe, emprestado pelo Athletico, está fora por cláusula contratual e deve ser substituído por Pedro Henrique.

✅ FICHA TÉCNICA

ATHLETICO X ATLÉTICO-GO

11ª RODADA - SÉRIE B DO BRASILEIRO

📆 Data e horário: domingo (8), às 18h (horário de Brasília)

📍 Local: Arena da Baixada, em Curitiba

📺 Onde assistir: ESPN (TV fechada), Disney+ (streaming) e Kwai (streaming)

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Afro Rocha de Carvalho Filho (PB)

🚩 Assistentes: Luis Filipe Goncalves Correa (PB) e Schumacher Marques Gomes (PB)

🖥️ VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ATHLETICO (Técnico: Odair Hellmann)

Mycael; Kauã Moraes, Habraão, Léo Pelé e Esquivel; Falcão, Felipinho e Zapelli; Tevis, Giuliano e Renan Peixoto.

ATLÉTICO-GO (Técnico: Fábio Matias)

Vladimir; Ruan Teixeira, Alix, Pedro Henrique e Conrado; Rhaldney, Willian Maranhão e Robert (Kauan); Marcelinho, Sandro Lima e Federico Martínez.