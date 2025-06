Atlético-GO x Coritiba: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações do jogo pela Série B

Atlético-GO e Coritiba se enfrentam neste domingo (15), em jogo da 12° rodada da Série B. A bola rola às 16h (de Brasília), no estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO). A partida será transmitida ao vivo pela ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

Atlético-GO x Coritiba ACG CFC 12ª rodada Série B do Brasileiro Data e Hora Domingo, 15 de junho, às 16h (horário de Brasília) Local Antônio Accioly, em Goiânia (GO) Árbitro Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ) Assistentes Raphael Carlos de Almeida Tavares dos Reis (RJ) e Thayse Marques Fonseca (RJ) Var Rodrigo Batista Raposo (DF) Onde assistir

Como chegam os dois times?

O Atlético-GO vem de vitória por 1 a 0 contra o Athletico, fora de casa, e quebrou uma sequência de quatro partidas sem vencer. O Dragão ocupa a 13ª colocação, com 14 pontos.

Para o jogo, o recém-contratado Paulo Vítor, 36 anos, faz a estreia no gol para a saída de Léo. Já o atacante Caio Dantas, recuperado de lesão e relacionado para o último jogo, tenta tirar a vaga de Sandro Lima.

O Coritiba vem de empate sem gols com o Botafogo-SP, fora de casa, e não perde há quatro jogos, com três vitórias e uma igualdade. A última derrota foi por 2 a 0 para o Goiás, fora de casa, na sétima rodada. O Coritiba abre o G-4 na quarta colocação, com 20 pontos.

O técnico Mozart tem a volta do capitão Sebastián Gómez, que estava suspenso, na vaga de Geovane. Já o lateral Zeca cumpre suspensão - João Almeida e Jacy disputam a vaga. No ataque, Iury Castilho deve ser titular na vaga de Vini Paulista.

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ATLÉTICO-GO (Técnico: Fábio Matias)

Paulo Vítor; Ruan Teixeira, Alix, Wallace e Guilherme Romão; Rhaldney, Willian Maranhão e Kauan; Marcelinho, Sandro Lima (Caio Dantas) e Federico Martínez.

CORITIBA (Técnico: Mozart)

Pedro Morisco; Alex Silva, Maicon, Bruno Melo e João Almeida (Jacy); Filipe Machado, Sebá Goméz e Josué; Lucas Ronier, Iury Castilho Gustavo Coutinho.