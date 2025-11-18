Presidente do Atlético-GO detona jogadores do clube: 'Mudar de profissão'

Adson Batista, presidente do Atlético-GO, fez críticas contundentes aos jogadores das categorias de base do clube durante entrevista coletiva. A declaração ocorreu no último sábado (15), após o empate sem gols contra o Operário, em partida válida pela 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O dirigente expressou insatisfação com o desempenho dos jovens atletas, especialmente do time sub-20, que não obteve sucesso na temporada.

- Infelizmente tem uns jogadores da nossa base que têm que mudar de profissão, tinham que estudar, fazer outras coisas, porque a cigana enganou eles. Eu vi uns jogos do sub-20, pelo amor de Deus, não tem cabimento - afirmou Adson Batista, presidende do Atlético-GO.

Adson Batista, presidente do Atlético-GO (Foto: Paulo Marcos/Atlético-GO)

Além das críticas à base, Adson anunciou mudanças no elenco principal para a próxima temporada. O Atlético Goianiense era tratado como um dos favoritos ao acesso no começo do ano, mas não conseguiu.

- Nós temos alguns jogadores contratados, jogadores com perfil da divisão, uma reformulação ampla acontecerá. Tem alguns jogadores que já estão fazendo hora extra aqui, foram jogadores que não agregaram nada - disparou Adson.

O Atlético-GO ocupa a décima posição na tabela da Série B com 52 pontos após 37 rodadas. O clube goiano encerrará sua participação no campeonato no próximo domingo (23), quando enfrentará a Chapecoense na Arena Condá, em Chapecó, às 16h30, horário de Brasília.



Essa não é a primeira declaração polêmica de Adson Batista. O presidente do Dragão é conhecido pela sinceridade desde que assumiu o comando do clube, em 2019. Em janeiro deste ano, ele ativou o modo sincerão depois de empatar com o Goianésia pelo Campeonato Goiano.

- Peço desculpas a quem veio aqui. Eu me sinto envergonhado. Eu não tenho nem explicação. Esse time não é ruim desse tanto. É desesperador ver o Atlético-GO jogar nesse nível. Não entendo esses jogadores de hoje. Parece que perde um jogo e perde a confiança. Não dá conta de dar um passe de dois metros. É uma lentidão, uma passividade - declarou Adson Batista.