Athletic vence América-MG fora de casa e respira na luta contra o Z4 da Série B

O Athletic conquistou um importante resultado fora de casa ao bater o América-MG por 1 a 0 na noite desta segunda-feira (15), no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time de São João del Rei deixou a lanterna da competição e chegou aos 15 pontos, ocupando agora a 17ª colocação, a apenas um ponto de sair da zona de rebaixamento. Já o América-MG estacionou nos 20 pontos e caiu para o 12º lugar, desperdiçando a chance de se aproximar do G4.

A partida começou com domínio do América-MG, que manteve a posse de bola e tentou pressionar desde os primeiros minutos. A melhor oportunidade dos donos da casa aconteceu aos 12 minutos, quando Miguelito recebeu cruzamento de Miqueias e finalizou com perigo. O goleiro Rodrigo Gelado, atento, fez grande defesa em cima da linha e evitou o gol do Coelho.

O Athletic respondeu com precisão na bola parada. Aos 22 minutos, após escanteio da esquerda, Sidimar apareceu livre na área e cabeceou para o fundo do gol. Matheus Mendes ainda tocou na bola, mas não conseguiu evitar que ela cruzasse a linha. O time visitante quase ampliou antes do intervalo, quando Ronaldo Tavares acertou a trave em chute forte de fora da área aos 41.

No segundo tempo, o América-MG seguiu com dificuldades para transformar a posse em chances claras. A defesa do Athletic se manteve bem posicionada e soube neutralizar as tentativas do adversário, que recorreu a cruzamentos e lançamentos longos na parte final do jogo. A pressão, no entanto, não foi suficiente para buscar o empate, e o Athletic conseguiu segurar a vitória até o apito final.

Na próxima rodada, o América-MG enfrenta o Novorizontino no sábado (20), às 16h, fora de casa. O Athletic volta a campo na segunda-feira (22), às 19h, na Arena Sicredi, onde recebe o Avaí.

