O "conflito" entre o ex-presidente do Atlético-MG, Alexandre Kalil, e o atual presidente do Conselho Deliberativo do Galo, Ricardo Guimarães, ganhou mais um capítulo. Dessa vez, Kalil atacou a reputação do membro do colegiado alvinegro e criticou o Conselho, como um todo. Para ele, que esteve a frente do clube de 2008 a 2014, o mecenas do time não tem reputação há 20 anos.