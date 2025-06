Clube da Série B é acionado na Justiça por dívida de R$ 1,6 milhão com dois jogadores

O lateral-direito Daniel Borges e o atacante Mikael entraram na Justiça para cobrar R$ 1,6 milhão do América-MG. Os jogadores passaram pelo Coelho entre 2023 e 2024.

A ação, obtida com exclusividade pelo Lance!, foi protocolada nesta sexta-feira (6) nas 21ª e 30ª Varas do Trabalho de Belo Horizonte, em Minas Gerais.

Mikael jogou pelo América-MG em 2023, emprestado pelo Salernitana-ITA, e fez um gol em nove partidas. Na saída, ele não recebeu a rescisão contratual e os direitos de imagem em atraso.

O clube, então, aceitou pagar R$ 181,6 mil em oito parcelas e mais R$ 570,4 mil em 10 vezes para quitar os débitos, mas depositou apenas as primeiras parcelas de cada acordo. Além disso, também devia o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) de dezembro e a segunda parcela do 13º salário.

O valor corrigido da dívida, com juros e multa, ficou em R$ 1,06 milhão. A audiência de conciliação entre Mikael e América-MG ficou marcada para 1 de julho deste ano.

Atualmente, o atacante defende o CRB na Série B. Ele marcou um gol em oito jogos na temporada.

Daniel Borges teve duas passagens pelo América-MG. Foto: Mourão Panda/América

Já Daniel Borges retornou para o América-MG após passagem em 2020. Ele deu duas assistências em 35 jogos entre 2023 e 2024.

Assim como Mikael, o Coelho ficou em débito e fez um acordo com o lateral-direito para pagar R$ 176 mil em 19 parcelas, R$176 mil em 18 vezes e mais R$ 115 mil em 18 prestações. O clube só pagou uma parcela do primeiro acordo.

Dessa forma, o lateral cobra uma quantia total de R$ 561,3 mil. A primeira audiência foi agendada para 2 de julho.

Em 2025, Daniel Borges acertou com o Mirassol para disputar a Série A. Ele tem dois gols em 13 partidas.

Procurado pela reportagem, o América-MG não se pronunciou. O advogado Filipe Rino, que representa os atletas, declarou que essa foi a única saída para o caso.

- São duas situações semelhantes. Houveram os parcelamentos das verbas rescisórias (salários, férias e 13º), e do que não foi cumprido pelo clube. Assim, além de cobrarmos os valores confessadamente devidos, incluímos as multas previstas na CLT por não pagamento das verbas rescisórias no prazo legal - explicou Rino.

América-MG na Série B

O América-MG ocupa a 12ª colocação da Série B, com 13 pontos em 10 rodadas. O Coelho volta a campo contra a Ferroviária no sábado (7), às 16h, no Independência.