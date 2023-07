Arana voltou a atuar pelo time alvinegro na vitória por 1 a 0 diante do Alianza Lima, do Peru, em partida válida pela Copa Libertadores na América, no dia 6 de junho. Na ocasião, o atleta veio do banco de reservas, assim como na igualdade contra o Bragantino, quatro dias depois, pela 10ª rodada do Brasileirão.