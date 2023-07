Após ser punido por 15 dias afastado de suas atividades, o Atlético-MG conseguiu o efeito suspensivo do diretor de futebol, Rodrigo Caetano, junto ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Com isso, o dirigente não fica afastado de suas atividades no clube, pelo menos até julgamento no Pleno do Tribunal, que ainda não tem data para acontecer.



Além de Caetano, o Galo ainda aguarda os julgamentos do atacante Hulk e do técnico Felipão, que também não têm datas marcadas. Ambos responderão pelas reclamações contra o árbitro Wilton Pereira Sampaio (FIFA/GO), no clássico contra o América-MG, no início deste mês, no Mineirão. A dupla foi expulsa de campo na ocasião.