Zé Roberto quer ampliar oportunidades e fortalecer time principal com Seleção B

O técnico da seleção brasileira feminina de vôlei, José Roberto Guimarães, voltou a falar sobre a Seleção B, que será desenvolvida a partir deste ano. O treinador disse que vê a equipe alternativa como uma extensão e um suporte direto à seleção principal, com trânsito de jogadoras entre os dois elencos.

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— A seleção B é uma boa ideia pelo fato de ela estar muito próxima da seleção A. Vai haver uma troca. As jogadoras que estão na B podem ir para a A, e da A podem voltar para a B. Não quer dizer que estão rebaixadas - declarou, em conversa com a imprensa durante o Fórum Mulher no Esporte, realizado pelo Comitê Olímpico do Brasil.

Segundo Zé Roberto, a manutenção da Seleção B permitirá observar de perto um contingente maior de atletas, ampliando as opções em busca do time ideal neste ciclo olímpico. A iniciativa também será focada em em dar minutagem e experiência às atletas de apoio. O técnico citou a disputa de amistosos e competições internacionais nos planos para o grupo.

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Para o comandante, a iniciativa garante que um número maior de atletas ganhe bagagem internacional, servindo como uma ferramenta direta de crescimento para o vôlei feminino do Brasil.

— Quando você tem duas seleções trabalhando simultaneamente, você está podendo observar as duas seleções, trocando em alguns campeonatos, dando oportunidades. Eu sempre acho que é uma forma de crescimento e de grandes experiências - disse.

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Brasil inicia busca da vaga olímpica em 2026 (Foto: Lillian SUWANRUMPHA / AFP)

Salto de qualidade no cenário internacional

Medalhista de prata na Liga das Nações (VNL) e de bronze no Mundial, a seleção brasileira terminou o ano de 2025 em segundo lugar do ranking mundial, atrás apenas da Itália. Apesar de permanecer como protagonista das principais competições, Zé Roberto vê que o Brasil precisa de um salto de qualidade para bater de frente com as europeias.

— O que vai melhorar para a equipe do Brasil são essas experiências que essas meninas estão tendo internacionalmente. Elas jogam Superliga, algumas jogam os campeonatos fora do Brasil, liga turca, russa, italiana, japonesa. Essas experiências com a seleção internacional, jogando contra as melhores do mundo é que vão dar um respaldo bom de experiência até 2028 - finalizou.

O primeiro compromisso da seleção brasileira em 2026 é a VNL, a partir do dia 3 de junho. Em setembro, o Brasil inicia a corrida pelos Jogos de Los Angeles com a disputa do Sul-Americano que, a partir de agora, garantirá uma vaga olímpica ao campeão continental.

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