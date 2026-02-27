Na semi da Copa Brasil, quem tem o melhor elenco: Sesc Flamengo ou Osasco?

A fase de semifinais da Copa Brasil reserva um dos maiores clássicos do vôlei nacional: Sesc RJ Flamengo x Osasco. Os times se enfrentam em busca de uma vaga na decisão do torneio às 18h30 (de Brasília) desta sexta-feira (27). Tendo em vista o tamanho da partida, é evidente que, no Ginásio do Moringão, em Londrina (PR), grandes jogadoras estarão em quadra. E o Lance! analisa, posição por posição, qual equipe se garante mais no "Cara a Cara"; confira!

Giovana x Jenna Gray

Antes levantadora reserva justamente do Osasco, Giovana chegou ao Sesc RJ Flamengo nesta temporada como dona da posição. Jenna Grey, vinda do Minas, também disputa seu primeiro ano no clube atual. Assim, ambas as distribuidoras do jogo ainda seguem em processo de entrosamento com suas atacantes, mas que vem se mostrado melhor até aqui é a norte-americana.

Tainara x Bianca Cugno

Com experiência de Seleção, Tainara chegou nesta temporada ao Rubro-Negro com a promessa de se tornar um pilar da equipe. No entanto, vem demonstrado inconstância ao longo dos jogos, apesar de ter como característica finalizações potentes e saques viagem. Assim, quem sai na frente é a oposta argentina Bianca Cugno, dona de ataques fortes e inteligentes que se tornam decisivos nos compromissos da equipe paulista. A ponteira do Osasco é a terceira jogadora com mais pontos marcados na Superliga até aqui, somando 319.

Bianca Cugno terminou a primeira fase do Mundial como a maior pontuadora (Foto: Voleyball World)

Simone Lee x Caitie Baird

No duelo de ponteiras norte-americanas que atuam pela primeira vez no Brasil, quem tem se sentido mais "em casa" é Simone Lee, do Flamengo. Não à toa, segundo estatísticas oficiais da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), ela desponta como a maior pontuadora da Superliga Feminina até aqui, com 349 pontos.

Karina x Maiara Basso

Após a lesão da líbero Laís - já recuperada -, a responsabilidade de capitã do Rubro-Negro passou para Karina, que não deixou a desejar. Mostrando que não sentiu a pressão, a ponteira foi premiada com o troféu VivaVôlei logo no primeiro jogo em que recebeu essa missão, justamente contra o Osasco. A partir daí, em bom momento na temporada, Karina demonstrou cada vez mais sua importância para a equipe.

Do outro lado, Maiara Basso tem construído atuações sólidas, mas não com a mesma regularidade da adversária.

Karina foi escolhida a melhor da partida no duelo entre Sesc RJ Flamengo e Osasco pela Superliga Feminina (Foto: Paula Reis/ Flamengo)

Lorena x Mayhara

Tanto no número de pontos de bloqueio quanto no de eficiência de ataques, Lorena e Mayhara apresentam desempenhos semelhantes na Superliga, se comparadas as estatísticas oficiais da competição. Ainda assim, Mayhara aproveita melhor as bolas que recebe e procura mais o jogo, se garantindo como a "vencedora" desse duelo de jogadoras de meio de rede.

Kirov x Larissa

A central sérvia Masa Kirov disputa a sua primeira temporada no Brasil e, entre altos e baixos nas atuações, ainda busca se adaptar à velocidade do jogo. Por outro lado, Larissa brilha no meio de rede osasquense e se mostra mais capaz de desequilibrar o confronto da semi da Copa Brasil para o time paulista.

Larissa, central do Osasco (Foto: Reprodução/ Instagram)

Laís x Camila Brait

Em um duelo de líberos que já vestiram a camisa da Seleção, pesa mais a experiência de Camila Brait. A líbero do Osasco é dona de defesas aguerridas e de passes na mão. Essa eficiência, expressa também no fato de Brait ser terceira a melhor passadora da Superliga até aqui, pode ser a chave da equipe para construir boas jogadas no confronto contra o Rubro-Negro.

Informações de Sesc RJ Flamengo x Osasco na semi da Copa Brasil

🗓️ Data e horário: Sexta-feira, 27 de fevereiro de 2026, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Londrina, Paraná.

📺 Onde assistir: Sportv2 e VBTV (streaming) ➡️ Clique aqui para assistir pelo Sportv