Técnico do Tijuca reflete sobre rebaixamento na Superliga: 'Muito aprendizado'
Time teve a queda confirmada após derrota na 20ª rodada da competição nacional
- Matéria
- Mais Notícias
A primeira participação do Tijuca Tênis Clube na Superliga A chega perto do fim de forma amarga. Após a 20ª rodada do campeonato, o time teve o rebaixamento confirmado, na penúltima posição. Em derrota para o Fluminense por 3 sets a 1 (25/21, 22/25, 25/17 e 25/18) nesta sexta-feira (20), o técnico da equipe, Matheus Bieler, refletiu sobre a campanha da equipe na elite do voleibol nacional.
Relacionadas
- Vôlei
Fluminense leva susto, mas vence o já rebaixado Tijuca na Superliga Feminina
Vôlei20/03/2026
- Vôlei
Praia Clube bate Cruzeiro no tie-break em duelo mineiro pela Superliga Masculina
Vôlei18/03/2026
- Vôlei
Jaqueline faz 14 pontos e brilha com defesas na semifinal da Superliga B; veja o vídeo
Vôlei17/03/2026
➡️ Fluminense leva susto, mas vence o já rebaixado Tijuca na Superliga Feminina
➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Até aqui, na penúltima rodada da Superliga, o Tijuca soma três vitórias - contra Sorocaba, Maringá e Brasília - em 21 jogos, com 12 pontos. O time é o penúltimo colocado. Apesar da trajetória com resultados adversos, Matheus, treinador de apenas 29 anos, tira boas lições da jornada inédita da equipe na primeira divisão do campeonato.
— Foi uma temporada difícil. A gente precisava manter um alto nível em muitos jogos para permanecer na Superliga A, mas não conseguimos. Mesmo assim, serve de muito aprendizado. Já estamos pensando no que deu certo e no que deu errado e vamos reestruturar tudo para a gente estar preparado para subir rápido.
Apesar do Tijuca já estar com seu destino na temporada definido e jogando apenas para "cumprir tabela", o que se viu no Ginásio do Hebraica nesta sexta-feira (20) foi um clima leve entre as jogadoras e de muita vontade em cada ponto. E o treinador se mostra orgulhoso disso.
— Não adianta a gente ficar jogando desmotivado ou sem vontade. Temos que honrar nossa camisa e nosso trabalho. E foi isso que nós conversamos. Precisamos jogar bem, e não tensos. A pressão de todo o ano já foi, agora podemos jogar o mais leve possível.
🤑🏐 Aposte na vitória do seu time favorito na Superliga
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável
Último compromisso do Tijuca na Superliga Feminina 25/26
A última rodada da fase classificatória da Superliga Feminina acontece nesta terça-feira (24), e todos os jogos serão disputados de forma simultânea, às 21h (de Brasília). O Tijuca vai até Uberlândia para confronto contra o Praia Clube.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias