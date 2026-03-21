Técnico do Tijuca reflete sobre rebaixamento na Superliga: 'Muito aprendizado'

A primeira participação do Tijuca Tênis Clube na Superliga A chega perto do fim de forma amarga. Após a 20ª rodada do campeonato, o time teve o rebaixamento confirmado, na penúltima posição. Em derrota para o Fluminense por 3 sets a 1 (25/21, 22/25, 25/17 e 25/18) nesta sexta-feira (20), o técnico da equipe, Matheus Bieler, refletiu sobre a campanha da equipe na elite do voleibol nacional.

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➡️ Fluminense leva susto, mas vence o já rebaixado Tijuca na Superliga Feminina

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Até aqui, na penúltima rodada da Superliga, o Tijuca soma três vitórias - contra Sorocaba, Maringá e Brasília - em 21 jogos, com 12 pontos. O time é o penúltimo colocado. Apesar da trajetória com resultados adversos, Matheus, treinador de apenas 29 anos, tira boas lições da jornada inédita da equipe na primeira divisão do campeonato.

— Foi uma temporada difícil. A gente precisava manter um alto nível em muitos jogos para permanecer na Superliga A, mas não conseguimos. Mesmo assim, serve de muito aprendizado. Já estamos pensando no que deu certo e no que deu errado e vamos reestruturar tudo para a gente estar preparado para subir rápido.

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Praia Clube na Superliga Feminina 25/25 (Foto: Thiago Mendes)

Apesar do Tijuca já estar com seu destino na temporada definido e jogando apenas para "cumprir tabela", o que se viu no Ginásio do Hebraica nesta sexta-feira (20) foi um clima leve entre as jogadoras e de muita vontade em cada ponto. E o treinador se mostra orgulhoso disso.

— Não adianta a gente ficar jogando desmotivado ou sem vontade. Temos que honrar nossa camisa e nosso trabalho. E foi isso que nós conversamos. Precisamos jogar bem, e não tensos. A pressão de todo o ano já foi, agora podemos jogar o mais leve possível.

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Último compromisso do Tijuca na Superliga Feminina 25/26

A última rodada da fase classificatória da Superliga Feminina acontece nesta terça-feira (24), e todos os jogos serão disputados de forma simultânea, às 21h (de Brasília). O Tijuca vai até Uberlândia para confronto contra o Praia Clube.