Praia Clube quebra tabu contra o Minas, e é tricampeão da Superliga Feminina

A corrida de Adenízia para os braços de Pri Souza, após um bloqueio no terceiro set, é a síntese do Praia Clube na Superliga Feminina 2025/2026. Erguida nos braços da ponteira, a campeã olímpica parecia uma estátua da conquista. A central foi essencial para a vitória contundente sobre o Minas, por 3 a 0 (29/27, 25/21, 25/13), na manhã deste domingo (3). O clube derrubou qualquer desconfiança que havia sobre o time ao longo da temporada e conquistou o terceiro título da Superliga Feminina de Vôlei, em um Ginásio do Ibirapuera lotado.

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O triunfo teve a assinatura de Adenízia, mas também de Michelle e Natinha. A ponteira manteve a tradicional regularidade no passe, mas foi essencial no ataque, com 14 pontos. A líbero, além do passe, entregou boas e importantes defesas. Caffrey foi a maior pontuadora do jogo, com 15 bolas no chão.

Do lado do Minas, Pri Daroit foi a melhor e mais consciente em quadra. Fez 11 pontos e passes e defesas importantes, em seu último jogo pela equipe. Julia Kudiess, que também se despede do time, fez 9.

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Campanha de recuperação do Praia

Após uma campanha de altos e baixos, o Praia Clube se fortaleceu durante os playoffs e chegou motivado para a decisão, mesmo enfrentando um retrospecto negativo no clássico. Nesta temporada, a equipe havia perdido os quatro jogos contra o Minas, válidos pela Superliga, Campeonato Mineiro, e Copa Brasil.

Classificado para os playoffs em quarto lugar, o Praia Clube consolidou a classificação nas quartas de final após uma vitória por 3 a 0 sobre o Sesi Bauru, no terceiro jogo da série. Na semifinal, a equipe encarou o Sesc Flamengo, que havia liderado a primeira fase, e novamente decidiu a vaga no terceiro jogo, com uma vitória eletrizante no Maracanãzinho.

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O título deste domingo repete o cenário da temporada 2022/2023, quando o Praia Clube também se sagrou campeão no clássico "pão de queijo". A primeira taça da equipe veio na temporada 2017/2018, com vitória sobre o Sesc/RJ.

A veterana Michelle foi o principal nome do Praia Clube na final da Superliga (Foto: Divulgação/ CBV)

Como foi o jogo

1º set

A partida começou com um susto quando, ainda no segundo ponto, a central Gabi Martins, do Praia Clube, sentiu ao aterrissar de mau jeito e precisou receber atendimento médico. A jogadora permaneceu em quadra e foi aplaudida pela torcida.

A partir daí, o jogo seguiu quente, com vibração intensa dos dois times. O Minas saiu na frente, com ataques potentes de Julia Kudiess e Pri Daroit, mas o Praia não deixava as adversárias construírem vantagem. Após o primeiro ponto de bloqueio de Adenizia, um erro do ataque minastenista e um ace de Caffrey, o time de Uberlândia assumiu a liderança do placar, por 8 a 7.

O Praia ia administrando a vantagem por 18 a 15, quando um longo rali levantou a torcida, com as duas defesas trabalhando bem. Foi Pri Daroit quem finalmente colocou a bola no chão, diminuindo a diferença para dois pontos. O empate e virada do Minas vieram com Thaisa, no ataque e no bloqueio, que vibrou muito ao anotar o set point. Mas o Praia não jogou a toalha e sustentou a parcial, até vencer por 29 a 27.

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2º set

O Minas voltou mais firme para o segundo set e foi construindo vantagem no placar, especialmente com Pri Daroit, que liderava o ataque. Porém, o Praia cresceu em quadra e buscou o empate, aos 14 pontos, com ace da experiente Michelle. Payton Caffrey, que já vinha com um bom desempenho no primeiro set, emplacou uma sequência de três pontos e colocou o time à frente.

O técnico Lorenzo Pintus fez mudanças no Minas para tentar conter a evolução das adversárias, com as entradas de Glayce, Fran, e Ana Rudiger ao longo do set, mas viu o Praia fechar a parcial por 25 a 21 e ficar a um set do título.

3º set

O terceiro set repetiu a mesma tônica das parciais anteriores: Minas começou liderando o placar, mas sucumbiu ao ímpeto do Praia Clube. Aos poucos, o time de Belo Horizonte foi perdendo a vibração que demonstrava dentro de quadra no início do jogo.

Do lado do Praia, a energia estava no alto, especialmente com a capitã Adenízia, que brilhava no bloqueio. Michelle, grande trunfo do time na decisão, seguia virando bolas. Sem forças, o Minas parou em quadra. O que parecia um jogo equilibrado acabou em "chocolate": 25 a 13 na parcial.

✅🏐 Ficha técnica

Minas Tênis Clube x Praia Clube

Jogo único - Final da Superliga feminina

🏐Placar: 3 x 0 (29/27, 25/21, 25/13)

📅 Data e horário: Domingo, 03 de maio de 2026, às 10h00 (de Brasília)

📍 Local: Ginásio do Ibirapuera, São Paulo

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