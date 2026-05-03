Adenízia é eleita MVP da Superliga; veja seleção do campeonato
O Praia Clube também conta com a ponteira Payton Caffrey entre as melhores da competição
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A central Adenízia encerrou a temporada com o Praia Clube em grande estilo. Além do título conquistado neste domingo (3), ela foi eleita a melhor jogadora da Superliga Feminina 2025/2026 e ainda integrou o time ideal do campeonato, como melhor de sua posição. Junto com a veterana, o time campeão ainda teve a ponteira Payton Caffrey na lista.
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Aos 39 anos, Adenízia é uma das principais referências de sua posição no vôlei brasileiro. A campeã olímpica defende o Praia Clube desde a temporada 2023/2024 e conquistou seu primeiro título nacional com a equipe, após a vitória por 3 sets a 0 sobre o Minas, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo (SP).
O time vice-campeão teve a central Júlia Kudiess entre as melhores da competição. Eliminado na semifinal justamente diante do Minas, o Osasco foi a equipe com mais representantes na seleção. Foram eleitas a levantadora Jenna Gray, a oposta Bianca Cugno e a líbero Camila Brait, que encerra sua carreira no vôlei profissional ao fim desta temporada.
A ponteira Simone Lee, do Sesc Flamengo, completou a lista, enquanto o português Rui Moreira foi eleito o melhor treinador. A oposta Jaque, do Maringá, foi escolhida como revelação da competição. A equipe ideal da Superliga é eleita por meio de votação com a participação dos técnicos participantes do torneio.
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Veja a lista completa
Levantadora: Jenna Gray (Osasco)
Oposta: Bianca Cugno (Osasco)
Central: Adenízia (Praia Clube)
Central: Júlia Kudiess (Minas)
Ponteira: Simone Lee (Sesc Flamengo)
Ponteira: Payton Caffrey (Praia Clube)
Líbero: Camila Brait (Osasco)
Técnico: Rui Moreira (Praia Clube)
MVP: Júlia Kudiess (Minas)
Revelação: Jaque (Maringá)
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