menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsVôlei

Adenízia é eleita MVP da Superliga; veja seleção do campeonato

O Praia Clube também conta com a ponteira Payton Caffrey entre as melhores da competição

Beatriz-Pinheiro-aspect-ratio-1024-1024
Beatriz Pinheiro
São Paulo (SP)
Dia 03/05/2026
12:19
Adenízia, do Praia Clube, vibra ao marcar ponto na semifinal da Superliga Feminina 25/26 (Foto: Paula Reis/CRF)
imagem cameraAdenízia, do Praia Clube, vibra ao marcar ponto na semifinal da Superliga Feminina 25/26 (Foto: Paula Reis/CRF)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A central Adenízia encerrou a temporada com o Praia Clube em grande estilo. Além do título conquistado neste domingo (3), ela foi eleita a melhor jogadora da Superliga Feminina 2025/2026 e ainda integrou o time ideal do campeonato, como melhor de sua posição. Junto com a veterana, o time campeão ainda teve a ponteira Payton Caffrey na lista.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️Cruzeiro vence Minas de virada e vai reeditar final da Superliga contra Campinas

Aos 39 anos, Adenízia é uma das principais referências de sua posição no vôlei brasileiro. A campeã olímpica defende o Praia Clube desde a temporada 2023/2024 e conquistou seu primeiro título nacional com a equipe, após a vitória por 3 sets a 0 sobre o Minas, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo (SP).

O time vice-campeão teve a central Júlia Kudiess entre as melhores da competição. Eliminado na semifinal justamente diante do Minas, o Osasco foi a equipe com mais representantes na seleção. Foram eleitas a levantadora Jenna Gray, a oposta Bianca Cugno e a líbero Camila Brait, que encerra sua carreira no vôlei profissional ao fim desta temporada.

continua após a publicidade

A ponteira Simone Lee, do Sesc Flamengo, completou a lista, enquanto o português Rui Moreira foi eleito o melhor treinador. A oposta Jaque, do Maringá, foi escolhida como revelação da competição. A equipe ideal da Superliga é eleita por meio de votação com a participação dos técnicos participantes do torneio.

➡️Longe de casa, Camila Brait é reverenciada por rivais na noite do adeus

🤑🏐 Aposte na final da Superliga Feminina
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

continua após a publicidade

Veja a lista completa

Ginásio do Ibirapuera recebe a final da Superliga Feminina 2025/26 (Foto: Wander Roberto/Inovafoto/CBV)
Ginásio do Ibirapuera recebe a final da Superliga Feminina 2025/26 (Foto: Wander Roberto/Inovafoto/CBV)

Levantadora: Jenna Gray (Osasco)

Oposta: Bianca Cugno (Osasco)

Central: Adenízia (Praia Clube)

Central: Júlia Kudiess (Minas)

Ponteira: Simone Lee (Sesc Flamengo)

Ponteira: Payton Caffrey (Praia Clube)

Líbero: Camila Brait (Osasco)

Técnico: Rui Moreira (Praia Clube)

MVP: Júlia Kudiess (Minas)

Revelação: Jaque (Maringá)

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias